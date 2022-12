Na twee jaar coronapauze weer badmintontornooi

Na twee jaar onderbreking door corona kan Badminton Torhout eindelijk weer met zijn traditionele kersttornooi uitpakken. Er worden op maandag 26 en dinsdag 27 december in de stedelijke sporthal tussen de 220 en de 250 deelnemers verwacht. De toegang is gratis. Iedereen kan komen supporteren.

Zowat alle niveaus komen tijdens het tornooi aan bod: van klassement 1 (de top) tot en met klassement 12 (de starters). Ideaal voor de opkomende jeugd om zich te meten met de volwassenen en de meer ervaren spelers. “We kijken er met het bestuur naar uit om de deelnemers in een gemoedelijke sfeer te ontmoeten”, zegt Kim Dumarey. “De spelers kunnen hun eventuele kerstkilootjes wegwerken, al zijn er in de cafetaria hapjes en drankjes verkrijgbaar. De opbrengst daarvan gaat naar de jeugdwerking.”

Mooie sport promoten

Het bestuur van de plaatselijke badmintonclub bestaat uit voorzitter Hannes Rondelez, ondervoorzitter Paul Wybo, penningmeester Luc Delie, secretaris Albert Bossuyt, Patrick Defoer, Tom Deheegher, Erik Descheemaecker, Kim Dumarey, Veronique Lamon, Sarah Baert, Frederik Neyrinck en Vincienne Ongenae. “Na twee jaar gedwongen pauze hopen we ons kersttornooi geleidelijk weer te laten uitgroeien tot een van de grotere badmintonevenementen in onze provincie”, zegt voorzitter Hannes Rondelez. “We willen onze mooie sport maar al te graag promoten. Nieuwe leden zijn alvast hartelijk welkom. Vrijblijvend tijdens een van onze trainingen komen kennismaken, is perfect mogelijk.”

Derde quiz op 1 april

Op zaterdagavond 1 april, en dat is geen grap, pakt Badmintonclub Torhout met de derde editie van zijn quiz uit. Dat gebeurt in zaal Club de B. Deelnemen kan met ploegen van maximum vier leden en kost 20 euro per team. Het is nu al mogelijk om in te schrijven via de website van de vereniging: www.badmintonclubtorhout.be. “Uiteraard zijn er mooie prijzen te winnen en hopen we op grote interesse”, aldus Hannes. “Het wordt een gezellige quiz.” (JS)