Na tennis, squash en padel is er nu ook pickleball

In Vlaanderen is padel nog steeds populair, maar in de VS en Canada duikt met pickleball een nieuw rage op als de snelst groeiende sport. “Het is zeer toegankelijk en geschikt voor alle leeftijden. Je kan de basisprincipes snel aanleren en er ongeacht je speelniveau meteen mee beginnen.”

Pickleball wordt omschreven als een mix van badminton, tafeltennis en tennis. Het bestaat uit een kleine paddle en een licht plastic balletje met gaatjes dat op een veldje zoals van badminton zowel indoor als outdoor over een laag net heen en weer wordt geslagen. De bal stuitert niet hard. Net als bij andere racketsporten speel je in enkel of in dubbel, zij het per punt.

Extra netten

In Brugge kunnen sportievelingen hiervoor terecht in Sport Vlaanderen. “Pickleball valt bij ons enorm in de smaak bij zij die het beoefenen”, vindt centrumverantwoordelijke Hendrik Tratsaert. “Verder zetten wij het in voor andere doelgroepen: sportdagen, teambuildings, sportklassen… Dit kadert perfect in onze visie om nieuwe en innovatieve sporten kenbaar te maken.” Sport Vlaanderen kocht extra netten aan, zodat men pickleball kan aanbieden in de Sportinnovatiecampus en in de polyvalente zaal. “Er zijn momenteel vier pickleball gecertificeerde trainers. Twee bij Howest en twee bij Sport Vlaanderen. Jaarlijks geven zij bijscholingen en workshops rond nieuwe sporten. Het is de bedoeling om binnenkort een outdoor veldje te creëren.”

Tony Roose kwam vorig jaar bij Healthy Howest, om het gezondheidsbeleid op alle campussen van de hogeschool, zowel bij de studenten als personeel, te verbeteren. “We zetten in op gezonde voeding, bewegen, mentaal welzijn en tegen allerhande middelengebruik. In ons aanbod is er pickleball. Het is nieuw en leuk.” Howest houdt naast de diverse bijscholingen in maart 2024 zelfs een pickleballday. De eerstvolgende bijscholing van Howest is op 16 november. Sport Vlaanderen organiseert op 7 en 14 november initiatielessen, allen van 19 tot 20 uur. (ACR)