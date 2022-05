Na overlijden sjeik: bokst Delfine Persoon nu toch in Dubai komend weekend?

De bokskamp van Delfine Persoon (Boxing Team Houtland) tegen de Parijse Elhem Mekhalid voor de ‘WBC Intercontinental title’ bij de super lichtgewichten van vorige zaterdag in Dubai zou wel volgens Delfine eens in het komende weekend kunnen plaatsgrijpen. “Maar dan naar alle waarschijnlijkheid zonder de hele show erond”, zegt ze.

De kamp van zaterdag laatst werd afgelast omdat sjeik Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, president van de Arabische Emiraten (73), gestorven is. “En bij de dood van een president is er daar 40 dagen rouw en mag er zo goed als niets georganiseerd worden”, zegt Delfine Persoon. “Zeker geen evenementen waar een show bij komt kijken dus zoals dat bij de kamp van Floyd Mayweather versus Don Moore gepland was.”

Zonder show

De organisatie dacht er eerst aan de kamp op 24 of 25 juni te organiseren, maar nu is er een kans dat dit Delfine in het weekend al tegen de Française bokst, zonder de hele show errond. Het is niet zeker dat ook Mayweather dan zaterdag zal boksen tegen Moore. Vandaag zouden Delfine en coach Filiep daar uitsluitsel over krijgen. Zodra dit het geval is, lees je het hier.

Al bij al een extra belasting voor Delfine die met haar team weer terugkeerde uit Dubai en indien de kamp in het weekend plaatsgrijpt woensdag alweer moet vetrekken naar daar.