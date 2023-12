Na Europese titel pakt G-darter Vincent D’Hondt nu ook wereldtitel: “Dit is echt een grand cru-jaar”

G-darter Vincent D’Hondt (49) werd al vier keer Belgisch kampioen en heeft ook al vier wereldtitels op zijn palmares staan. Enkele weken geleden voegde hij daar nog een Europese titel aan toe. Maar nog was zijn honger niet gestild, want maandag werd Vincent namelijk voor de vijfde keer wereldkampioen G-darts.

Het WK vond plaats in Groot-Brittannië, de bakermat van de dartsport. “Het zijn eigenlijk twee vette kersen op de taart”, stelt de nieuwe wereldkampioen. “Want ik werd World Masters Champion en World Champion 2023.”

Grand Slam

Het voorbije jaar kan de kersverse wereldkampioen terugblikken op werkelijk uitzonderlijke prestaties. “Het begon met het winnen van het clubkampioenschap. Het ging verder met titels in Nederland, Denemarken, Wales, Engeland en zeker ook in België. Met de Belgische, de Europese en de wereldtitel in één jaar mag ik spreken van een Grand Slam, een zogenaamd grand cru-jaar. Ik ben heel veel mensen dankbaar, want zonder hen ging dit niet gelukt zijn. In de eerste plaats uiteraard mijn vrouw Mieke en mijn kinderen. Beter doen in 2024 wordt moeilijk, maar dat is de uitdaging.”

Nu wil Vincent even het darten opzij schuiven en uitkijken naar een mooie eindejaarsperiode.