Na afwezigheid van vijf jaar opnieuw landenprijs jumping in Knokke

Vrijdag wordt in Knokke na vijf jaar afwezigheid opnieuw de Belgische landenprijs jumping gesprongen. “Ik ben nu eenmaal een grote fan van landenwedstrijden, we hadden er geen meer in België en ik vond dat we dat moesten doen voor de sport en voor België”, zegt organisator Stephan Conter.

“Vergelijk een landenprijs met een match van de Rode Duivels. Ik volg het voetbal niet op de voet, maar als zij spelen, zit ik wel op het puntje van mijn stoel en word ik een hevige supporter. Bij een landenwedstrijd is het voor de paardenliefhebbers niet anders. Dus ja, ik ben fan van het eerst uur en de CSIO-status zat al een tijdje in mijn achterhoofd.”

7 jaar Knokke Hippique

“Onze jumping Knokke Hippique bestaat nu 7 jaar en die tijd hadden we nodig om onze organisatie voor te bereiden op deze CSIO, zoals de landenprijs officieel heet. Al die tijd kreeg ik de vraag van de ruiters en de federatie om de Belgische Nations Cup te organiseren. Ze hadden niet veel nodig om mij te overtuigen”, aldus Stephan Conter, naast volbloed zakenman ook een gepassioneerde sportman.

“Je weet vooraf dat zo’n organisatie financieel niet zal renderen”

“In de sport wil ik dat mijn ruiters en paarden winnen. Als je iets doet voor de sport, moet je in de eerste plaats genereus zijn. Je weet vooraf dat zo’n organisatie financieel niet zal renderen, maar de voldoening die het je zal geven, zal alles compenseren. De oprechte felicitaties en dankbaarheid van de voorbije jaren waren mijn mooiste momenten van onze evenementen; van de nieuwsgierige bezoeker tot de olympische kampioen.

Stephan Conter, Daniel Deusser uit Duitsland en Petronella Anderssson uit Zweden tijdens de Rolex Grand Prix Ville De La Baule in mei. (Photo by Pierre Costabadie/Icon Sport) © Scoop Dyga Icon Sport

“De return aan de sport is mijn belangrijkste motivatie van deze organisatie. Want als we geen aantrekkelijke wedstrijden meer hebben, valt de sport stil en valt ons businessmodel in elkaar. Wij staan met ons bedrijf waar we nu staan dankzij de sport en dat mogen we niet vergeten. Vijftig weken per jaar geniet ik van mijn ruiters en paarden op diverse wedstrijden. Onze twee concours, nu met Knokke Hippique en eind augustus met de Brussels Stephex Masters, zijn dan in vergelijking een kleine bijdrage.”