Myr Carney (16) met Belgische U20 naar Padova: “Zou mooi zijn als we de top vijf halen”

Myr Carney (16) is een van de elf Bruggelingen die met de nationale U20-ploeg deelneemt aan het Europees kampioenschap frisbee, dat plaatsvindt van 5 tot en met 12 augustus in het Italiaanse Padova.

Vorig jaar behaalde Myr met het Mixed Team (jongens en meisjes) van de U17 al brons op het EK in Polen. Ditmaal maakt Myr deel uit van het Open Team (enkel jongens) van de U20. “Samen met Oskar Logghe, mijn Brugse ploegmaat bij Freezzz Beezzz, en enkele spelers uit Gent ben ik de jongste van de hoop. Eerder dit jaar waren er drie selectietrainingen van zo’n vier uur. Daar waren telkens vijf tot acht trainers aanwezig. Na elke training vielen enkele jongens af en een maand na de laatste sessie kregen we te horen wie erbij was.” De voorbije maanden werd er vaak samen getraind. “Om de drie weken, in Gent, Leuven en Knokke”, vertelt Myr. “Dat was belangrijk, want frisbee is een teamsport. Het is cruciaal om op elkaar ingespeeld te raken. De dag voor de start van het EK spelen we in Italië een oefenmatch tegen Ierland. Een belangrijke afspraak, want het zal een van de eerste keren zijn dat we met iedereen samen zullen spelen.”

Myr weet niet goed wat hij van dit EK mag verwachten. “Ik zou niet weten of we in de top vijf kunnen eindigen, maar het zou wel mooi zijn. Italië, Frankrijk en Duitsland zijn de toplanden. De VS ook, maar op dit EK zullen zij niet van de partij zijn. Eigenlijk is België ook een sterk frisbeeland, want de U24-ploeg won dit jaar het EK en werd tweede op het WK.” Leuk weetje: Myrs trainer bij de U17 in Brugge, Tuur Geernaert, speelt zelf bij de U20 en haalde ook de EK-selectie. (TVB)

Dit zijn de Brugse spelers die de EK U20-selectie haalden: Thomas Beernaert, Tiebe Blaton, Myr Carney, Broes Delanote, Raf De Vlaemynck, Tuur Geernaert, Stach Legein, Oskar Logghe, Raven Proot, Charles Willems en Emile Willems.