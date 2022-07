Movement Raversyde Trail: unieke ervaring en voor herhaling vatbaar

De vierde manche van het Movement Running Criterium is voor de 120 deelnemers een onvergetelijke loopwedstrijd geworden. Het parcours op het provinciaal domein van Walraversyde liep door de historische site met middeleeuwse huisjes en door de bunkers, die dateren uit de wereldoorlog. Het was een unieke ervaring, zeker voor herhaling vatbaar.

Na de jeugdloop voorbij het hoofdgebouw van Walraversyde werd de start gegeven voor de drie loopevents: 6,3 km, 9,9 km en de beleving loop of wandeling over één of twee ronden. Onder een stralende zon genoten de deelnemers van het unieke parcours met de vele attracties: pittoreske huisjes, donkere bunkers en dreigende kanonnen.

Op de korte afstand ging de zege bij de dames naar Cindy Vanlerberghe uit Blankenberge, vóór Daphne Geselle uit Oostende. Bij de heren won de Oostendse hardloper Ewout Van Dorpe, vóór Kegan Remmerie uit Pittem en Tibo De Maegd uit Oostende.

Op de lange afstand liep Sabrina Samaey uit De Haan zonder tegenstand naar een nieuwe zege. Ze won vóór Axana Dheedene uit Oostende. Marathonloper Bjorn Verpoorte (Oostende), die in oktober deelneemt aan het Europees kampioenschap voor militairen, was veruit de snelste bij de heren. Hij won vóór Bruggeling Jordi Coorman.

Vijfde manche

Alle deelnemers kregen een goodiebag en de criteriumpunten. De prijsuitreiking van het criterium volgt later op het jaar, tijdens het Feest van de Sport.

De vijfde manche van het Movement Running Criterium wordt de Beachrun op 24 juli op het Sportstrand van Oostende, recht tegenover de Wellingtonrenbaan.