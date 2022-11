Mountainbikers blijven welkom in Heuvelland

Her en der in Vlaanderen worden door het Agentschap Natuur en Bos nieuwe toegankelijkheidsregelingen opgesteld. Daardoor wordt het voor de mountainbikers nog wat moeilijker om hun geliefkoosde sport uit te oefenen. Heuvelland wordt voorlopig gespaard van nieuwe reglementen. Tot 300 mountainbikers genoten op zondag van de vele onverharde paden in en rond Dranouter.

Het parcours werden uitgetekend door de plaatselijke MTB Nouter en deden alleen Heuvelland aan. “De gemeente biedt dan ook de nodige ondersteuning om met alle administratie in orde te zijn,” zegt organisator Guillaume Salomez. Een organisator van een mountainbiketocht heeft de voorbije jaren meer dan behoorlijk werk met het aanvragen van toelatingen om op paden en door bossen te passeren.

Niet naar Noord-Frankrijk

Heuvelland telt met de provincie West-Vlaanderen en het agentschap Natuur en Bos twee grote spelers. De samenwerking met de provincie voor passage op en rond de Kemmelberg noemt Guillaume Salomez meer dan voortreffelijk. “Zo werden ons alternatieve stukken voorgesteld omwille van het jachtseizoen.”

Op de Rodeberg, een tweede uitdagende plaats voor mountainbikers ligt de situatie iets anders. Daar houdt ANB het been stijf voor bijvoorbeeld het openstellen van het Hellegatbos. “Een paar singetracks daar maakt ons parcours zeker aantrekkelijker.” Bewust koos MTB Nouter niet om de nabijgelegen grens over te steken. “In Noord-Frankrijk weigert men al een paar jaar onze doortocht omwille van de grote druk op dorpen als Berthen, Boeschepe en Sint-Jans Cappel.”

Geen communicatie

Naast de gemeente, de voornoemde provincie en ANB is Mountain Bikers Foundation Vlaanderen vzw een recent ontstane groepering die de belangen van de mountainbikers in Vlaanderen behartigt. Wim De Mey, regioverantwoordelijke voor Heuvelland, betreurt alvast het gebrek aan communicatie en overleg tussen alle overheden. Zo werd in Heuvelland deze zomer een nieuw pad geopend. “Voor ons een verrassing. Het openen van dit pad betekende wel een streep door de rekening voor organisaties van toertochten die nog andere paden willen aanvragen waardoor een stukje originaliteit uit hun toertochten verdwijnt.”

Dit geopende pad met start aan de Kruisabelestraat in Dranouter is voorlopig nog niet bewegwijzerd. De voormalige Bloso routes – nu Sport Vlaanderen – zijn trouwens dringend aan vernieuwing. Ze zijn niet meer aangepast aan de huidige vereisten van mountainbiker en hun materiaal. “Het blijft onze bedoeling om een volledig nieuw netwerk in de driehoek Poperinge-Heuvelland-Ieper uit te werken. Dit najaar reeds was er daarover een overleg tussen de betrokken diensten. Alleen wij, een vereniging met ervaring in het veld, werden niet uitgenodigd.”

De eerstkomende mountainbiketocht in Heuvelland is tijdens het tweede weekend van januari. De Kodo’s organiseren dan hun 25ste editie.