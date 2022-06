Motorcrosskaravaan strijkt dit weekend neer in Tielt

Na een weekje rust nemen De Bangermannen uit Tielt het roer in handen om het seizoen verder te zetten. De Bangermannen zijn een groepje motorcrossliefhebbers rond de familie Van Troys en supporters van zijspanrijdster Colleen Van Troys. Het mooie parcours is gelegen in de Rijckegemkouterstraat.

Alles werd opnieuw in optimale omstandigheden gebracht om dit weekend (11 en 12 juni) de karavaan van VJMO en MCLB te ontvangen. Heel wat springwerk werd in de weideomloop verwerkt. Het bestuur van VJMO-MCLB en De Bangermannen onder leiding van Filip Van Troys ontvangen graag de talrijke crossers en supporters om er een topweekend van te maken. Op zaterdag de jeugd VJMO en zondag de grote meute van MCLB. Als special krijgen we dit jaar de endurorijders op zaterdag.

VJMO

Zaterdag inschrijven vanaf 8.15 tot 9.45 uur voor VJMO, de endurorijders van 11 tot 11.30 uur. In de voormiddag parcoursverkenning voor de jeugd en eerste start om 13 uur voor 2 x 7 reeksen. De endurotraining om 12.25 uur en de reeksen om 15 en 18 uur. Op zaterdag rijden ook de grote quads om 12.25, 15.25 en 17.40 uur.

Op zaterdag zijn er ook proeven bij de VJMO voor het BK voor motorcrossinitiatie A, nieuwelingen 65cc, jeugd quads, junioren en aspiranten.

MCLB

Op zondagmorgen inschrijven vanaf 7 uur tot ten laatste 9 uur in de feesttent op het parcours. De trainingen nemen volgens het A-schema aanvang vanaf 8 uur, de eerste reeksen worden op gang gebracht om 10.30 uur. In totaal worden tweemaal tien reeksen betwist plus de ‘Streekrijders ofte Recreatierijders’, met hun verkenning om 9 uur en de reeksen om 11.46 en 15.46 uur.

Volgende categorieën rijden voor punten van het Belgisch kampioenschap: nieuwelingen B open (van 30 tot 42 jaar), beloften (van 14 tot 19 jaar), nationalen 250 en 500cc (vanaf 15 jaar), senioren open (vanaf 35 jaar) en de zijspannen A en B.

(GuidoA.)