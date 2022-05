Motorcrossers VJMO en MCLB waren te gast in Oostrozebeke

De motorcrossers VJMO en MCLB, de Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond, waren het weekend van 8 en 9 mei te gast op de Verre Ginste te Oostrozebeke in een organisatie van het Team Verbrugghe.

Mede de zeer gunstige weersomstandigheden werd het een zeer groot succes met op zaterdag 150 jeugdrijders op de afspraak en zondag bijna 250 solorijders en liefst 21 Zijspannen, op de heimat van de ‘karren’.

VJMO op zaterdag

Hakkan Hempte uit Otegem was andermaal een maatje te sterk voor zijn collega’s bij de Initiatie met dubbele reekszege en de overwinning in groep A. Ollie Van De Casteele (Brugge) werd vierde in de totaalstand met de vijfde en vierde plaatsen.

In groep B bij de Initiatie was Liam Lanckriet (Kortemark) veruit de beste met dubbele reekszege.

Britt Van Tatenhove (Zwevezele) kwam in de eerste reeks bij de Mini-Ladies als primus onder de geblokte vlag en als tweede in de tweede manche, in de eindstand was de jonge dame tweede.

Matto Vertongen uit Avelgem werd driedubbel tweede bij de Nieuwelingen 65cc. De derde podiumplaats was voor Tallon Dekeyser (Ruiselde) die in beide reeksen als derde onder de geblokte vlag kwam. Lewis Dedrie uit Klerken legde beslag op de vierde eindstek met de vierde en vijfde plaatsen.

Nash Kinet (Sint Eloois Vijve) mocht naar de hulde na afloop met de derde podiumplaats na zijn derde en vijfde plaatsen bij de Nieuwelingen 85cc. Emile Decoster werd bij deze vijfde in totaal met de vierde en vijfde plaatsen.

Danaé Zutterman uit Beernem finishte als zesde en vierde bij de Ladies, goed voor de vijfde eindstek op 22 deelneemsters, en Amber Dekeyser (Ruiselede) legde beslag op de vijfde en zesde plaatsen en zesde in de eindstand.

Seth Priem (Lichtervelde) was de beste in beide reeksen bij de Juniors 85cc en eindzege, en de derde podiumplaats was voor Bo Tytgat, ook uit Lichtervelde, hij kwam als derde en vierde door de finish.

MCLB op zondag

Jana Calus uit Heestert miste net het podium bij de Dames Open, de jonge dame werd vierde in de eindstand met dubbele vierde plaats.

Bij de Nieuwelingen 250/500cc (19 tot 23 jaar) stonden liefst 30 rijders achter het starthekken. Emile Vanhaute uit Waregem schreef de eerste reeks op zijn naam en kwam als derde onder de geblokte vlag in de tweede manche en was daarmee alsnog de primus en mocht met de hulde op het hoogste schavotje. Bo Tytgat (Lichtervelde) werd tweede in de eindstand na zijn vijfde en tweede plaatsen. Jeffrey Deruddere (Tielt) werd vijfde in totaal met de zesde en vijfde plaatsen.

Bij de Nieuwelingen B (30 tot 42 jaar) mocht Gert-Jan Bouckhuyt (Koolskamp) naar het podium als derde na zijn derde en vierde plaatsen in zijn reeksen.

Xavier Degeldere (Ingelmunster) was knap bezig bij de Nieuwelingen C (vanaf 42 jarigen), hij nam ondermeer kopstart maar moest vrede nemen met de tweede plaats in beide reeksen en in de eindstand. Dubbele reekszege bij deze Niewelingen C voor Marc Kennes uit Kortemark en meer dan verdiende eindzege en de bloemen.

Een mooi deelnemersveld bij de Beloften, van 14 tot 19 jaar, met 25 aan de start.

Boris Vanrobaeys uit Roeselare miste net het podium, hij werd vierde in de eindstand met de zesde en derde plaatsen. Milan Vandecaveye (Beernem) werd vijfde in totaal met de achtste en vijfde plaatsen, en Rune Van Massenhove (Leffinge) de zesde eindstek met de zevende en achtste plaatsen.

Aaron Spruytte uit Hooglede was heel sterk bezig bij de Junioren 250cc, in beide reeksen legde hij beslag op de tweede plaats en tevens tweede in de eindstand. Jenthe Vancompernolle (Diksmuide) mocht mee naar de hulde als derde na zijn derde en vierde plaatsen. Kilian Vanoverschelde (Bredene) werd vierde in totaal bij deze Junioren 250cc met de vierde en zevende plaatsen, en Dougan Paepe (Snellegem) zesde in de eindstand met de negende en vierde plaatsen.

Gilles Gesquiere uit Adinkerke miste net het podium bij de Juniors 500cc, hij legde beslag op de tweede en zesde plaatsen. Karel Vanhaecke (Oostkamp) werd vijfde in totaal na zijn zesde en derde plaatsen, en Gino Deschuymer uit Harelbeke zesde in totaal met dubbele vijfde plaatsen.

Baptiste Beernaert uit Handzame was andermaal de primus bij de Nationalen 250cc met dubbele reekszege. Broer Louis Beernaert driedubbel tweede, en de derde podiumplaats was weggelegd voor Seth Van Tatenhove die als derde en vierde onder de geblokte vlag kwam.

Bij de Nationalen 500cc werd Lauclin Demeulenaere uit Zuidschote vijfde en vierde afgevlagd, goed voor de vijfde eindstek, en Lowie Soens (Zwevegem) zesde in de eindstand met de achtste en zesde plaatsen in de reeksen.

Michael Dekeyser (Ruiselede) werd driedubbel tweede bij de Seniors.

Internationalen

Kampioen Wietse Brackman schreef andermaal beide reeksen op zijn naam en was dan ook de eindwinnaar bij de Inters 500cc, en Tallon Verhelst dubbel tweede.

Mattis Meersschout uit Wingene mocht mee op het podium als derde bij de zware motoren na zijn derde en vijfde plaatsen. Junior Decouter werd als vierde en zesde afgevlagd, goed voor de vijfde eindstek. Tim Vandriessche uit Menen werd zesde in de eindstand met de tiende plek in de eerste reeks en een prachtige derde plaats in de tweede manche. Greg Demeulemeester (Kerckhove) zevende in totaal bij de 500cc met de zesde en achtste plaatsen.

Bij de Internationalen 250cc kleurde het podium toch een beetje West-Vlaams met de tweede eindstek voor Damon Tanghe na zijn derde en tweede plaatsen. Avo Tack als thuisrijder in zijn achtertuin werd derde bij de lichtere motoren en mocht dus naar het podium na zijn vierde en derde plaatsen. Stanley Verstraete (Zerkegem) miste net het podium als vierde in de eindstand na zijn vijfde en vierde plaatsen.

Wereldkampioen Marvin bij de Zijspannen

Marvin Vanluchene – Robbie Bax waren present bij de driewielers en Marvin maakte er als thuisrijder ook een presentje van met dubbele reekszege en eindzege groep A.

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) werden vierde in de eerste reeks en tweede in de slotmanche, daar het geheel meetelde voor het kampioenschap doen zij een goede zaak daar de gastrijders niet in aanmerking komen voor de punten.

Bert Soetaert – Loid Bekaert nog een thuisrijder, werden driedubbel derde en mochten mee met het mooie gezelschap op het podium.

Kevin Van Vaerenberg – Eduard Soenen (Meulebeke) misten het podium als vierde in de eindstand groep A na hun zesde en vierde plaatsen.

Geert Valcke – Mattis Lareu de absolute thuisrijders, met het parcours voor de deur van Geert, werden zesde in totaal in groep A met de negende en zesde plaatsen.

Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke-Meulebeke) mochten met de hulde na afloop van het ganse gebeuren, op het hoogste schavotje als winnaars in groep B met dubbele reekszege, zij kwamen als vijfde en zesde door de finish tussen de A-rijders.

Maxim en Mathias Moenaert (Gistel) werden tweede in de eindstand groep B met de zevende en vijfde plaatsen. De derde podiumplaats was voor Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Gistel-Snellegem), zij legden beslag op de achtste en zevende plaatsen. Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem) werden vierde in totaal groep B met de tiende en achtste plaatsen algemeen.

Volgende afspraak op 14 en 15 mei in het Oost-Vlaamse Wontergem. (GA)