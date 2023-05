Motorcrossers van VJMO en MCLB te gast op de Verre Ginste Oostrozebeke

De motorcrossers aangesloten bij de Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond waren het moederdagweekend van 13 en 14 mei te gast op De Verre Ginste te Oostrozebeke, het mekka van de zijspansport bij de club van de familie Verbrugghe.

Het werd een groot succes in goede zonnige weersomstandigheden na een heel natte periode. Hierbij de uitslagen van de West-Vlamingen in de top-tien per categorie.

VJMO op zaterdag

Bij de Jeugd Quads waren een tweetal jongens uit West-Vlaanderen met o.a. Viktor Vandecnocke uit Wevelgem die net naast het podium viel na zijn dubbele vierde plaats, en Manu Vandaele (De Haan) die als zevende en zesde door de finish kwam en daarmee zesde was in de eindstand.

Bij de allerjongsten, de Initiatie, werd Quin Gillemyn uit Sint Eloois Winkel vierde in groep A met de vijfde en vierde plaatsen. In groep B een driedubbele tweede plaats voor Oscar Coppieters uit Heule, en de vierde eindstek voor Ollie Van De Casteele (Brugge), en driedubbele zesde plaats voor Liam Lancriet (Kortemark).

Lewis Wybo uit Lichtervelde was heel knap bezig bij de Nieuwelingen 65cc, de zoon van ex-kampioen Jurgen mocht met de hulde op het hoogste schavotje als winnaar na zijn tweede plek en reekszege. Het was de eerste zege van de jonge beloftevolle knaap die maar al te graag in de voetsporen van zijn papa kruipt.

Lewis Dedrie (Klerken) werd vierde in de eindstand met de zesde en vierde plaatsen.

Bij de Nieuwelingen 85cc was er een driedubbele derde plaats weggelegd voor Tallon Dekeyser uit Ruiselede.

Bij de Dames Open werd Laurie Hempte uit Otegem vierde in totaal met de derde en vierde plaatsen, en driedubbele zevende plaats voor Britt Van Tatenhove (Zwevezele).

Nash Kinet (Sint Eloois Vijve) werd driedubbel vierde bij de Junioren 85cc.

Bo Tytgat (Lichtervelde) was driedubbel vijfde bij de Aspiranten en Emile Decoster (Desselgem) elfde.

Bij de Quads Open, die op zaterdag hun wedstrijden betwistten om het zondagprogramma te ontlasten, werd Febe Devos uit Deerlijk derde in de totaalstand na haar vierde en derde plaatsen, en Jonas Vandevelde (Vichte) tweede in de eerste reeks en pech in de slotmanche.

MCLB op zondag

Bij de youngsters tussen 14 en 19 jaar, de Beloften, gingen de bloemen naar een gastrijder. Boris Vanrobaeys uit De Ruiter Roeselare werd driedubbel tweede, zowel in de reeksen als de eindstand. Rune Van Massenhove (Leffinge) legde beslag op de zesde en vierde plaatsen.

Bij de Nieuwelingen 250/500cc, 19 – 23 jaar, was Nathan De Fauw uit Aartrijke de primus. Hij werd tweede in de eerste reeks en schreef de tweede op zijn naam en klokte de beste totaaltijd zodat hij eindwinnaar werd. Joshua Dubaere (Otegem) werd tweede in de eindstand met dubbele derde plaatsen. Lowie Vancompernolle uit Meulebeke schreef de eerste reeks op zijn naam en kwam als vijfde door de finish in de tweede manche, waarmee hij derde was in de eindstand. Bij deze groep ook Guillaume Sinnaeve uit Sint Eloois Winkel die zevende werd in de totaalstand na zijn zevende en achtste plaatsen.

De Nieuwelingen A, tussen 23 en 30 jaar, staan wekelijks met een grote bende achter het starthekken, met meer dan 30 deelnemers. Ditmaal geen enkele van onze streekrijders op het podium. Bryan Delagrense (Waregem) werd zesde in totaal met de zesde en zevende plaatsen. Gianni Duyck (Hulste) zevende in de eindstand met de vijfde en achtste plaatsen. Jeffrey Deruddere (Tielt) negende in de eindstand met dubbele tiende plaats, Louis Galle (Waregem) tiende totaal, en Detlef Decordier (Tiegem) elfde.

Bij de Nieuwelingen B, 30 tot 42 jaar, ook een grote groep deelnemers, waarbij Mathias Geirnaert uit Avelgem die tweede werd met de derde en tweede plaatsen. Gert-Jan Bouckhuyt (Koolskamp) werd zevende totaal met de negende en achtste plaatsen.

Xavier Degeldere uit Ingelmunster werd mooi derde in totaal bij de Nieuwelingen C, de +42 ers, hij legde beslag op de tweede plaats in de eerste reeks na kopstart. In de tweede manche ging hij twee maal tegen moeder aarde en finishte uiteindelijk als vijfde, alsnog goed voor de tweede eindstek. In deze C-groep ook Yves Vanhove (Ruddervoorde) die zesde werd in de totaalstand met de elfde en derde plaatsen. Stefaan De Ruyck (Tielt) werd achtste in totaal met de negende en tiende plaatsen. Krist Hollevoet (Izegem) negende in totaal met de zevende en twaalfde plaatsen, en Francis Termote (Lendelede) tiende totaal met de achtste en elfde plaatsen.

De Dames Open rijden samen in de groep C, waarin Julie Vandevelde (Desselgem) dubbele reekszege pakte en eindzege. Jana Calus (Heestert) werd vijfde met de vijfde en zesde plaatsen, en Amy-Jo Stoop (Beernem) werd achtste totaal met de achtste en negende plaatsen.

Michael Dekeyser (Ruiselede) mocht met de hulde van de Experten op het hoogste schavotje, hij werd winnaar met de tweede plek in de eerste reeks en reekszege in de tweede manche. Kristof Calus (Heestert) werd tiende totaal met de achtste en elfde plaatsen.

Killian Vanoverschelde (Bredene) miste net het podium bij de Junioren 250cc, hij werd vierde totaal met de vierde en derde plaatsen. Matlin Devos (Wielsbeke) legde beslag op de achtste en vijfde plaatsen, goed voor de zesde eindstek. Dougan Paepe (Snellegem) kwam als vijfde en tiende door de finish, goed voor de zevende eindstek. Mattis Carlier (Kuurne) werd achtste in de eindstand met de negende en zevende plaatsen.

Bij de Junioren 500cc driedubbele tweede plaatsen voor Gilles Gesquiere uit Koksijde, zowel in beide reeksen als de eindstand tweede. Emile Vanhaute (Waregem) kwam als negende en vierde plaatsen, goed voor de vijfde eindstek. Jens De Bruyne (Hertsberge) werd driedubbel zevende.

Seth Van Tatenhove uit Wingene was de primus bij de Nationalen 250cc met dubbele reekszege. Emile Soens (Zwevegem) werd vierde totaal met de vierde en vijfde plaatsen, en Jenthe Vancompernolle (Diksmuide) zesde met de zevende en zesde plaatsen in de reeksen.

Aaron Spruytte (Hooglede) werd vierde bij de Nationalen 500cc met de zesde en tweede plaatsen.

Thuisrijder Avo Tack (Oostrozebeke) werd tweede in de eindstand bij de Internationalen 250cc, hij finishte in de eerste reeks als tweede en winnaar van de tweede manche.

Jorne Tytgat uit Deerlijk mocht met de hulde van de Internationalen 500cc op het hoogste schavotje, hij schreef beide reeksen op zijn naam.

Junior Decouter (Kortemark) werd driedubbel tweede bij deze zware motoren, en Greg Demeulemeester (Deerlijk) mooie derde na zijn vierde en derde plaatsen.

Sport en spektakel bij de Zijspannen

Bertje Soetaert – Gianni Dhondt als thuisrijders op het hoogste schavotje na dubbele reekswinst.

Maxim en Mathias Moenaert (Gistel-Ingelmunster) werden tweede in de eindstand groep A met dubbele vijfde plaatsen.

Geert Valcke – Mathias Lareu (Oostrozebeke-Wielsbeke) mochten mee op het podium als derde in groep A, zij legden beslag op de zevende en negende plaatsen.

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) kenden dikke pech, de kampioenen vielen uit in de eerste reeks met kapotte motor en werden als 17de geklasseerd. In de tweede manche konden zij beslag leggen op de vierde plaats en werden alsnog vierde in totaal in groep A.

Ivan Lefebre – Bart Verbrugghe (Oostrozebeke) werden vijfde in groep A na hun 13de en 10de plaatsen.

Kendric Van Grembergen – Nzelo Hoste (Deerlijk-Meulebeke) werden tweede in de eindstand groep B met dubbele derde plaats in totaal.

Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Oostrozebeke-Ruiselede) mochten mee naar de hulde als derde in totaal groep B, in beide reeksen finishten zij als zesde.

Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem-Mol- vielen net naast het B-podium, zij werden vierde in totaal met de achtste en zevende plaatsen. (Guido Allewaert)