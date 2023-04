Motorcrossers van VJMO en MCLB te gast in Oost-Vlaamse Velzeke

De Motorcrossers aangesloten bij de Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond waren het weekend van 15 en 16 april te gast in het Oost-Vlaamse Velzeke (Zottegem). Op zaterdag de jeugd met 130 en daarbij ook nog een dozijn grote Quads en 24 specials, op zondag niet minder dan 350 deelnemers. Een dik geslaagde organisatie van Motor Club De Willemsvrienden onder leiding van Jurgen Van Den Houwe.

VJMO op zaterdag

Bij de Jeugd-Quads was Dylan Defollin uit Kerckhove in beide reeksen veruit de beste en schreef beide reeksen op zijn naam.

Bij de solorijdertjes de Initiatie, de jongsten van de bende, was Ollie Van De Casteele uit Brugge de snelste in de eerste reeks en kwam als derde onder de geblokte vlag in de tweede manche waarmee hij tweede werd in de eindstand. Hakkan Hempte (Otegem) was bij deze in de eerste reeks pas zevende maar kon de puntjes op de i zetten in de tweede manche met de reekszege, in de totaalstand alsnog de derde podiumplaats.

Bij de Nieuwelingen 65cc werd Lewid Dedrie uit Klerken driedubbel tweede, zowel in beide reeksen als in de eindstand. Bij deze Juniors 85cc ook Lewis Wybo uit Lichtervelde, hij kwam als tiende en zesde onder de geblokte vlag en achtste in totaal. Bij deze ook nog Pifte Ternier uit Bikschote die tiende werd in de totaalstand met de achtste en tiende plaatsen.

Tallon Dekeyser uit Ruiselede kwam in beide reeksen bij de Nieuwelingen 85cc als vierde onder de geblokte vlag en was daarmee ook vierde in de eindstand. Bij deze ook Zenzi Mortier uit Zwevezele die negende werd in totaal op 21 deelnemers met de elfde en zevende plaatsen in de reeksen.

Dana Zutterman uit Beernem was aan de slag bij de Dames Open die met 20 achter het starthekken stonden, zij legde beslag op de achtste en zesde plaatsen, goed voor de zevende eindstek. Britt Van Tatenhove (Zwevezele) legde beslag op de zesde en achtste plaatsen, goed voor de achtste eindstek, en Amber De Keyser (Ruiselede) tiende plek in totaal met de elfde en tiende plaatsen in de reeksen.

Nash Kinet uit Sint Eloois Vijve miste net het podium bij de Juniors 85cc, hij werd vierde in totaal met de derde en vierde plaatsen in zijn reeksen.

Bij de Aspiranten, de hoogste jeugdreeks, werd Bo Tytgat uit Lichtervelde vierde in totaal met de vijfde en vierde plaatsen, en Kobe Lins uit Staden legde in beide reeksen beslag op de twaalfde plaats.

Febe Devos uit Deerlijk was aan de slag bij de grote Quads die op zaterdag rijden om het zondagprogramma te ontlasten, de jonge dame werd zevende in de eindstand na haar achtste en zevende plaatsen, halfweg het pak deelnemers.

MCLB op zondag

Schitterende weersomstandigheden en dat te zien in het aantal deelnemers, een record met iets meer dan 350 inschrijvingen.

Bij de youngsters, de Beloften in de leeftijd tussen 14 en 19 jaar juist geteld 40 deelnemers achter het starthekken. Boris Vanrobaeys uit De Ruiter Roeselare mocht na afloop naar de hulde, hij werd derde in de eindstand na zijn zesde plaats in de eerste reeks en de zege in de tweede manche. Kyel Lins (Staden) werd zesde in totaal na zijn dubbele zevende plaats in de reeksen. Rune Van Massenhove (Leffinge) werd zevende in de eindstand na afklokken op de tiende en zesde plaatsen, en Bo Tytgat (Lichtervelde) nog net binnen de top tien met de negende eindstek na zijn negende en elfde plaatsen in de reeksen.

Joshua Dubaere (Otegem) werd tweede in totaal bij de Nieuwelingen 250/500cc, (19 – 23 jaar), hij scheef de eerste reeks op zijn naam en klokte af als tweede in de slotmanche. Lowie Vancompernolle uit Meulebeke mocht mee naar het podium, hij werd driedubbel derde. Benoit Vanderbeke (Tielt) werd zesde in de eindstand met de tiende en vijfde plaatsen. Tybo Tytgat (Lichtervelde) achtste in de eindstand na zijn vijfde en elfde plaatsen, en Keanu Beernaert sloot de top tien in de totaalstand na zijn zevende en twaalfde plaatsen.

Jeffrey Deruddere uit Tielt werd elfde in totaal bij de Nieuwelingen A, van 23 tot 30 jarigen, hij klokte af op de 15de en achtste plaatsen op 37 deelnemers.

Mathias Geirnaert (Avelgem) miste net het podium bij de Nieuwelingen B, hij kwam onder de geblokte vlag als zevende en derde, goed voor de vierde eindstek.

Bij de Nieuwelingen C staan er ook wekelijks een heel pak deelnemers, mannen plus 42 jaar, de echte liefhebbers! Yves Vanhove uit Ruddervoorde werd tweede in de eindstand na reekszege in de eerste manche en tweede plaats na de pauze. Jaime Palacios mocht met de hulde mee op het podium, hij werd derde in de eindstand na zijn dubbele derde plaatsen. Stefaan De Ruyck uit Tielt, crosser pur sang, legde beslag op de zevende en achtste plaatsen, zevende in de eindstand. Francis Termote uit Lendelede werd als negende en tiende afgevlagd, en Krist Hollevoet uit Izegem sloot de top tien af met de twaalfde en zevende plaatsen.

De absolute ‘oudjes’ de Experten, oud Internationalen en diverse, zijn niet meer met een grote bende, maar toch altijd het groepje met onder meer Kristof Calus uit Heestert, hij viel net het podium als vierde in de eindstand na zijn zesde en tweede plaatsen in de reeksen.

Ook de dames waren goed vertegenwoordigd, de overwinning was voor Julie Vandevelde uit Desselgem die met beide reekszeges ging lopen. Jana Calus uit Heestert werd driedubbel tweede en Amy-Jo Stoop uit Beernem driedubbel vierde. Lisa Spriet van Mc Poeke driedubbel vijfde, en Kayleigh Ryckaert driedubbel zevende, ook lid van Mc Poeke.

Dougan Paepe uit Snellegem was present bij de Juniors 250cc en hij legde beslag op de zesde en zevende plaatsen, goed voor de vijfde eindstek, en de tiende plaats was voor Killian Vanoverschelde uit Bredene.

Gino De Schuymer uit Harelbeke werd winnaar bij de Juniors 500cc, de zware motoren, hij werd pas vierde in de eerste reeks maar in de tweede manche pakte hij de reekszege en deze was alsnog goed voor de eindzege met gelijk aantal punten maar de betere totaaltijd. Gilles Gesquiere uit Adinkerke totaliseerde ook vijf punten met de derde en tweede plaatsen maar zag de eindzege aan zijn neus voorbij gaan met de tijd. Jens De Bruyne (Hertsberge) werd vierde in totaal met de zesde en vijfde plaatsen.

Bij de Nationalen 250cc opnieuw de bloemen voor Seth Van Tatenhove uit Zwevezele die beide reeksen op zijn naam schreef. Emiel Soens (Zwevegem) werd vierde in de eindstand met de vijfde en vierde plaatsen.

Bij de Nationalen 500cc de bloemen voor Thibau Callens van Mc Poeke met dubbele reekszege. Aaron Spruytte (Hooglede) werd driedubbel derde, en Lowie Soens (Zwevegem) sloot af op de elfde en negende plaatsen.

Nate Van Tatenhove uit Zwevezele was opnieuw de primus bij de Internationalen 250cc met dubbele reekszege. Stanley Verstraete (Zerkegem) werd driedubbel vijfde.

Jeffrey Dewulf uit het Brugse was present bij de Internationalen 500cc en de rest heeft het geweten, hij pakte in de eerste reeks de zege en werd tweede in de slotmanche, alsnog goed voor de eindzege. Jorne Tytgat (Gullegem) werd zesde in totaal met de elfde en derde plaatsen, Greg Demeulemeester (Deerlijk) zevende plaats in de eindstand met de zevende en achtste plaatsen, Junior Decouter (Kortemark) negende algemeen met de zesde en elfde plaatsen, en Damon Tanghe (Ooigem) 13de.

17 zijspannen op de afspraak

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) werden opnieuw winnaars met dubbele reekszege, de bloemen waren voor opa Dries van de kleine Gauthier!

Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke-Meulebeke) werden derde in groep A met de tweede en derde plaatsen, en Geert Valcke – Mathis Lareu (Oostrozebeke) vielen ditmaal net naast het podium met de vierde plaats in groep A.

Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Meulebeke-Ruiselede) legden beslag op de zevende en achtste plaatsen algemeen, als dubbel vierde groep B, goed voor de derde podiumplaats. Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem-Mol) werden zesde in totaal in groep B. (GuidoA.)