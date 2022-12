Motorcrosser Rutger Biersman bokst tweede amateurkamp: “Wie mijn tegenstander is? Dat interesseert me niet”

Rutger Biersman uit Eernegem bokst maandag zijn tweede amateurkamp op het Kerstgala in de sporthal De Krekel in Izegem. De 27-jarige ex-Oostendenaar is een bekend motorcrosser. Hij gaat voluit voor de overwinning. “En mijn vriendin Nienke en mijn vele (cross)supporters zullen me komen aanmoedigen”, zegt Rutger.

Rutger Biersman woont sinds twee jaar in Eernegem en werkt als tatoeëerder. “Mijn interesse voor de bokssport kreeg ik ongetwijfeld mee van mijn vader Bart, die nog Europees kampioen thai- en kickboksen was. Het begon bij mij te kriebelen om te boksen.”

“Zes maanden geleden ben ik beginnen trainen bij coach Filiep Tampere en bij Delfine Persoon in Lichtervelde. Geen thai- of kickboks, wel Engelse boks. Op 11 juni deed ik mijn eerste kamp in Ardooie en won. In Izegem wil ik nu minstens even goed doen.”

Vicekampioen

Rutger is vooral bekend in het motorcrosswereldje. “In 2021 was ik Belgisch vicekampioen bij de nieuwelingen. Een sport die ik nog altijd heel graag beoefen en in de toekomst wil blijven combineren met boksen. We zien wel wat de toekomst brengt!”

Rutger kijkt vol vertrouwen naar zijn tweede amateurkamp uit. “Ik ben er fysisch en mentaal volledig klaar voor. Het interesseert me niet wie mijn tegenstander is, ik pak hem wel aan met mijn stevige punch, mijn sterkste punt. En ik moet wel meer nadenken over hoe ik mijn tegenstander aanpak en er niet meteen invliegen. Filiep leert me dat.”

“In de toekomst wil ik motorcross combineren met boksen”

Rutger verwacht heel wat steun van zijn supporters. “Ook van mijn motorcross-supporters”, zegt hij enthousiast. “En van mijn vriendin Nienke Van Der Veen, met wie ik al 10 jaar samen ben. Ze doet heel veel voor mij en staat 100 procent achter mijn sportcarrières.”

Profkampen

George Thibault vs Sadaam Da Silva Caetano (Vlaams Kampioenschap lichtzwaargewichten); Timour Nikarkhoev vs Serhii Ksendzov (Duitsland), Shamshad Aramkhel vs Brice Bula Galo, Faroukh Kourbanov (Luik), Denis Rosescu vs Levan Ulikhaniani (Georgië); Amy Naert vs nog te bepalen tegenstander. Er zijn nog 4 amateurkampen en 1 demokamp.

Tickets

Het Kerst Boksgala van 25 december in Sporthal De Krekel in de Heilig Hartstraat in Izegem begint om 17 uur. Tickets aan 50, 40 en 20 euro in vvk en 5 euro meer add.

Voorverkoop: Kaffee Lagaar, Korenmarkt 1, Izegem; Muziekkaffee Yin Yang, Stationsstraat 105, Gits; Café De Boksneuze, Statieplaats 8, Lichtervelde; Harley Davidson West-Flanders, Kachtemsestraat 253, Roeselare. Meer info bij Rudi Compernol (0475 58 83 25) en Stefaan Lamsens (0476 22 89 60).