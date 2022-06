Motorcross VJMO / MCLB afgelopen weekend te gast in Tielt

De Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond waren het weekend van 11 en 12 juni te gast op het prachtige parcours langs de Ringlaan in Tielt bij de Bangercrossers, de club rond zijspanrijdster Colleen Van Troys.

Niet minder dan 140 jeugdpilootjes op de afspraak en ook nog eens 15 ‘grote quads’ en 35 Endurorijders die zich over de hindernissen mochten botvieren. De verscheidene jeugdcategorién streden natuurlijk ook voor punten in het B.K..

Hakkan Hempte uit Otegem won andermaal beide reeksen bij de Initiatie. Dubbele vierde plaats voor Ollie Van De Casteele (Brugge) die daarmee ook beslag legde op de vierde eindstek. Lowie Van Grembergen (Deerlijk) werd dubbel zesde waarmee hij tweede werd in de eindstand groep B. De derde eindstek groep B was voor Liam Lancriet (Kortemark) die als achtste en zevende onder de geblokte vlag kwam.

Britt Van Tatenhove (Zwevezele) mocht zoals bijna elke week met de hulde op het hoogste schavotje als winnares bij de Mini-Ladies met dubbele reekszege.

Matto Vertongen (Avelgem) eindwinnaar bij de Nieuwelingen 65cc, in de eerste reeks kwam hij als primus door de finish en als tweede in de slotmanche. Tallon Dekeyser (Ruiselede) mocht met de hulde op het derde schavotje, hij kwam als tweede en derde onder de geblokte vlag. Bij deze 65cc ook Lewis Wybo (Lichtervelde) die zesde werd in de eindstand met de zevende en vijfde plaatsen.

Nash Kinet (Sint Eloois Vijve) werd derde in de totaalstand bij de Nieuwelingen 85cc, hij legde beslag op de derde en vierde plaatsen in zijn reeksen. Emile Decoster (Desselgem) viel net naast het podium, hij werd vierde in de eindstand met zijn vierde en derde plaatsen.

Nina Dewulf (De Haan) werd driedubbel derde bij de Jeugd-Quads.

Seth Priem (Lichtervelde) mocht met de hulde op het hoogste schavotje als winnaar bij de Junioren 85cc, hij schreef beide reeksen op zijn naam.

Bo Tytgat (Lichtervelde) legde beslag op de achtste en negende plaatsen bij de Aspiranten, de hoogste jeugdreeks, en was daarmee negende in de eindstand.

MCLB op zondag

Door onbekende omstandigheden werden geen uitslagen vermeld door Mylaps zodat we ons moesten beperken voor verslaggeving door punten behaald in de reeksen die streden voor het Belgisch Kampioenschap.

Xavier Degeldere uit Ingelmunster was aan de slag bij de Nieuwelingen C, zowat de veteranen bij de liefhebbers die ouder zijn dan 42 jaar. Gelderke werd in beide reeksen als tweede afgevlagd en werd ook tweede in de eindstand. In de tussenstand voor het B.K. zijn ze halfweg en daarin staat Xavier ook tweede op vijf punten van de leider.

Nate Van Tatenhove (Zwevezele) was opnieuw heel knap bezig bij de Nationalen 250cc, hij schreef opnieuw beide reeksen op zijn naam en halfweg het kampioenschap leidt de jonge man met een voorsprong van 37 punten op zijn naaste achtervolger.

Lauclin Demeulenaere (Zuidschote) kwam als vijfde en zesde door de finish bij de Nationalen 500cc. In de stand van het B.K. staat hij vierde op 13 punten van de derde podiumplaats.

Michael Dekeyser (Ruiselede) werd tweede in beide reeksen bij de Seniors en ook tweede in de eindstand. In de stand van het B.K. staat hij ook tweede op 32 punten van leider Kenny Dult.

Kristof Calus (Heestert) werd in beide reeksen bij de Seniors afgevlagd op de derde plaats, net de plek die hij ook bekleedt in de tussenstand van het B.K..

Zijspannen

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) werden in beide reeksen afgevlagd als tweede en beste rijders uit MCLB. Beide reeksen werden gewonnen door GP-rijder Jason Vandaele alhoewel hij er vooral in de slotmanche alles uit de kan moest halen om alsnog de zege af te snoepen van Yens Delmotte. In de tussenstand van het B.K. staan Delmotte-Valcke riant aan de leiding met bonus van 55 punten, net halfweg het kampioenschap op Geert Valcke – Mattis Lareu (Oostrozebeke) die zondag in Tielt als vierde en derde werden afgevlagd.

Bert Soetaert de grootste concurent van Yens Delmotte is voorlopig uitgeteld met polsbreuk opgelopen op zijn werk.

Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke-Meulebbeke) werden dubbel winnaar in Tielt in groep B, en naast de dagzege pakken zij ook de leiding in het B.K. met bonus van negen punten op Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Gistel – Snellegem) die in Tielt dubbel tweede werden.

Het weekend van 18 en 19 juni is vrij gehouden voor ‘blokperiode in de examentijd’. Volgende afspraak op 25 en 26 juni te Balgerhoeke-Eeklo. (GA)