Motorcross VJMO en MCLB te gast in Meulebeke

De motorcrossfederaties VJMO en MCLB zijn op zaterdag 9 en zondag 10 april te gast langs de Gentstraat in Meulebeke. Plaats van gebeuren is de oude boerderij waar Marc Delmotte en Katelijne Vandekerckhove jaren gehuisvest waren en nu even verderop wonen.

Zaterdag 9 april is de jeugdfederatie VJMO te gast, waar zo’n 120 jeugdrijders verwacht worden om hun wedstrijden te betwisten op een circuit dat 1.700 meter lang is en bezaaid met drie springbergen. In totaal worden twee maal acht reeksen betwist, gevolgd door speciale reeksen voor Specials (pitbikes en brommers).

In de voormiddag is er voor de jeugd de traditionele terreinverkenning en om 13 uur de officiële start met proeven voor het BK voor de Initiatie A, Nieuwelingen 65cc, Jeugd-Quads, Junioren 85cc en Aspiranten. Om 15.25 en 17.40 uur speciale reeksen voor de ‘grote’ quads die op zaterdag rijden om het zondagprogramma te verlichten.

Zondag 10 april start het programma om 8 uur met de terreinverkenning voor alle reeksen, vanaf 10.30 uur start van het officiële gedeelte met in totaal twee maal tien reeksen. Er staan proeven voor het BK op het programma voor de Nieuwelingen 250/500cc, de Nieuwelingen A, de Nationalen 250 en 500cc, Seniors Open en de Zijspannen A en B.

De Internationalen betwisten hun reeksen om 13.10 uur en om 17.10 uur, de Zijspannen starten om 13.36 en 17.36 uur.

Heel wat streekrijders aan de start

In de diverse categorieën komen telkens meerdere streekrijders aan de start. Onder meer Jelle Maes uit Izegem bij de Beloften, Gert-Jan Bouckhuyt uit Koolskamp bij de Nieuwelingen B, Xavier Degeldere uit Ingelmunster bij de Nieuwelingen C, Brit Van Tatenhove bij de Dames Jeugd en de broers Seth Van Tatenhove bij de Juniors 250cc en Nate bij de Nationalen 250cc, alle drie uit Zwevezele, en Greg Vullers uit Dentergem bij de Inters B. En niet te vergeten de lokale piloot Avo Tack bij de Internationalen 250cc.

De hoofdact ligt echter bij de Zijspannen met de absolute thuisrijder Yens Delmotte met zijn buurjongen en vriend Joey Valcke in het bakje, Bert Soetaert-Loid Bekaert (de winnaars van de eerste cross), papa Geert Valcke met Matis Lareu, Colleen Van Troys en Simon Dinneweth, Daen Valcke met Tom Verbrugghe, Kevin Merreel uit Izegem met Ruben Van Mol en mogelijks ook Meulebekenaar Arne Demeulemeester. (Guido A.)