Motorcross VJMO en MCLB in Tielt

Na twee vrije weekends was het vorig weekend op 10 en 11 juni eindelijk opnieuw bingo in ons West-Vlaamse Tielt met de organisatie van De Bangermannen, ofte de familie Van Troys met papa Filip aan het roer. Het werd ondanks de zeer warme omstandigheden een echte topper met op zaterdag zo’n 150 jeugd-crossertjes op het appel en zondag iets meer dan 360 deelnemers plus een pak Vrijetijdsrijders.

VJMO op zaterdag

Bij de vierwielers, de Quads, was er net geen podiumplaats voor onze streekrijdertjes.

Manu Vandaele uit De Haan legde beslag op de vijfde en vierde plaatsen en was daarmee vierde in de eindstand. Mathis Vandevelde (Vichte) finishte in beide reeksen in de schaduw van Manu en was daarmee zesde en vijfde, goed voor de vijfde plek in de totaalstand.

Bij de Initiatie A, de allerjongste solorijders, noteren we een eerste plaats voor Castor Vertongen uit Avelgem, hij kwam als tweede door de finish in de eerste reeks en schreef de tweede op zijn naam. Remi Lahouse (Geluveld) kwam als zesde en vierde onder de geblokte vlag en was daarmee vierde in de eindstand. Quin Gillemyn (Sint Eloois Winkel) werd vijfde in totaal met de derde en achtste plaatsen, en Mathis Vlieghe (Gits) zesde in totaal met de negende en zesde plaatsen.

Bij de Initiatie groep B was de zege voor Hakkan Hemte uit Otegem die heer en meester was met dubbele reekszege. Ollie Van De Casteele (Brugge) legde beslag op de zesde en elfde plaatsen, en was daarmee zesde in de eindstand. Oscar Coppieters (Heule) werd achtste in de totaalstand met de achtste en tiende plaatsen, en Liam Lancriet (Kortemark) kwam als elfde en negende onder de geblokte vlag.

Lewis Dedrie uit Klerken was aan de slag bij de Nieuwelingen 65cc, in de eerste reeks finishte hij als zevende en in de tweede manche als derde, goed voor de vijfde eindstek. Bij deze N.65cc was ook Lewis Wybo aan de slag, hij werd zesde in de eindstand op twintig deelnemers, Lewis finishte op de vierde en achtste plaatsen.

Naomi De Greef (De Haan) kwam in beide reeksen bij de Mini-Ladies als derde onder de geblokte vlag, en was daarmee ook derde in totaal. Bij deze ook Kyra Roelens (Zwevezele) die beslag wist te leggen op de negende en achtste plaatsen.

Matto Vertongen uit Avelgem miste net het podium bij de Nieuwelingen 85cc, hij werd vierde totaal met de vijfde en vierde plaatsen. Zenzi Mortier (Zwevezele) kwam als zesde en zevende door de finish, en Tallon Dekeyser (Ruiselede) als achtste en veertiende.

Nash Kinet (Sint Eloois Vijve) werd driedubbel vierde bij de Junioren 85cc.

Bo Tytgat (Lichtervelde) klokte af op de vijfde en zevende plaatsen bij de Aspiranten, goed voor de vijfde eindstek. Kobe Lins (Staden) en Jill Devos (Aalbeke) finishten beiden halfweg de bende Aspiranten als 14de en 13de.

Febe Devos (Deerlijk) werd zesde bij de Quads met de negende en zevende plaatsen, en Jonas Vandevelde (Vichte) als vijfde en tiende, en de negende eindstek.

MCLB op zondag

Seth Priem uit Lichtervelde was weer present bij de Beloften en dat met prima prestatie, hij schreef beide reeksen en de eindzege op zijn naam. Rune Van Massenhove (Leffinge) werd driedubbel vierde, en Bo Tytgat (Lichtervelde) tiende.

Jana Calus (Heestert) werd driedubbel tweede bij de Dames Open, en Amy-Jo Stoop (Beernem) driedubbel zesde.

Bij de Nieuwelingen 250/500cc een vijftal uit onze regio in de toptien, met Joshua Dubaere uit Otegem als eindwinnaar na zijn tweede plaats en reekszege bij de 19-23-jarigen. Lowie Vancompernolle (Meulebeke) mocht mee naar de hulde als driedubbel derde. Dylan Vandamme (Beselare) vierde in de eindstand na zijn vierde en zesde plaatsen. Guilaume Sinnaeve (Sint-Eloois-Winkel) vijfde in de totaalstand met de zesde en zevende plaatsen, en Jens Vandecasteele (Houthulst) achtste in totaal met de tiende en achtste plaaatsen.

Bij de Nieuwelingen A, 23 tot 30 jaar, Jeffrey Deruddere (Tielt) zesde in de eindstand met de achtste en vijfde plaatsen, en Eljakim Demarcke (Rekkem) negende in totaal met de vijfde en tiende plaatsen.

Bij de Nieuwelingen B (30 à 42 jarigen) slechts één uit onze provincie in de toptien, en deze is Jurgen Roussel uit Kortrijk met de achtste plaats in totaal na zijn negende en achtste plaatsen.

Bij de Nieuwelingen C, +42-jarigen, Xavier Degeldere uit Ingelmunster die juist naast het podium viel. Hij legde beslag op de vierde eindstek met de vijfde en vierde plaatsen na knappe races waarin hij sterk duelleerde voor de podiumplaatsen met in totaal 43 deelnemers. Jaime Palacios (Ruddervoorde) kwam als zesde en tiende onder de geblokte vlag, goed voor de zevende eindstek. Francis Termote (Lendelede) legde beslag op de tiende en negende plaatsen, goed voor de negende eindstek.

Bij de Experten, oud-inters, was Christophe Hempte uit Marke present en hij bewees dat hij nog altijd fit en gezond is, met dubbele reekszege en mooie eindzege. Michael Dekeyser (Ruiselede) werd driedubbel zesde, en Kristof Calus (Heestert) zevende.

Dougan Paepe (Snellegem) werd vierde in de eindstand bij de Juniors 250cc met de derde en vijfde plaatsen. Killian Vanoverschelde (Bredene) zevende in de eindstand met de elfde en vijfde plaatsen, en Robbe Verbrugge (Zwevegem) negende.

Gino De Schuymer (Harelbeke) driedubbel tweede bij de Juniors 500cc.

Emiel Soens (Zwevegem) mocht na afloop naar de hulde, hij werd derde in de eindstand bij de Nationalen 250cc met dubbele vierde plaats.

Aaron Spruytte (Hooglede) werd tweede in totaal bij de Nationalen 500cc, hij schreef de eerste reeks op zijn naam en werd derde in de slotmanche.

Voorkom Tack uit Oostrozebeke werd tweede in de eerste reeks bij de Internationalen 250cc en werd primus in de slotmanche, in de eindstand moest hij vrede nemen met de tweede plaats met het tijdsverschil.

Stanley Verstraete (Eernegem) viel net naast het podium, hij werd driedubbel vierde.

Nate Van Tatenhove (Wingene) legde beslag op de achtste en vierde plaatsen en was daarmee zesde in de totaalstand, en broer Seth Van Tatenhove werd bij deze kwartliters achtste met de vijfde en achtste plaatsen.

Bij de Internationalen 500cc was het grote kermis voor Greg Demeulemeester uit Deerlijk, hij schreef de eerste reeks op zijn naam en had genoeg aan de tweede plek in de slotmanche voor de bloemen en de grootste beker. Hij kreeg gezelschap op het podium van David Segers die als tweede en derde finishte, op het derde schavotje Jeffrey Dewulf (Jabbeke) die als derde en vierde door de finish ging. Jorne Tytgat (Deerlijk) werd negende, en Damon Tanghe (Ooigem) als tiende.

Liefst 29 Zijspannen

Yens Delmotte – Joey Valcke uit Kachtem en Oostrozebeke mochten met de hulde op het hoogste schavotje, zij schreven de eerste reeks op hun naam en kwamen als tweede door de finish in de slotmanche achter een B-team, aldus dubbele reekszege.

Maxim en Mathias Moenaert (Gistel-Ingelmunster) werden tweede in groep A met de tweede en derde plaatsen. Bert Soetaert – Olivier Valcke (Oostrozebeke) werden derde in de eindstand groep A met de derde en tiende plaatsen. Geert Valcke – Mathis Lareu (Oostrozebeke-Wielsbeke) vijfde in de eindstand na hun achtste en vierde plaatsen. Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Ooostrozebeke-Meulebeke) werden zevende in groep A met de vierde en zestiende plaatsen.

Winnaars in groep B werden Kendric Van Grembergen – Nzelo Hoste Deerlijk-Meulebeke), zij werden zesde in de eerste reeks en schreven de tweede manche op hun naam. Op het tweede schavotje groep B mochten Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem-Mol) plaats nemen, zij legden beslag op de negende en vijfde plaatsen, als derde en tweede B’s. Op de derde plaats groep B de lieve organisator en thuisrijdster Colleen Van Troys met Simon Dinneweth, zij legden beslag op de achtste en zesde plaatsen, als tweede en derde B’s.

Volgende afspraak op 24 en 25 juni in de Pastoor Bontestraat 21 in Eeklo, op zaterdag bij VJMO specials Pitbikes. (Guido Allewaert)