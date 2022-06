Motorcross: VJMO en MCLB in Eeklo

Na één week onderbreking wegens de examenperiode waren de motorcrossers aangesloten bij de Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond te gast in het Oost-Vlaamse Eeklo in zomerse omstandigheden.

VJMO op zaterdag

Hakkan Hempte uit Otegem treedt steevast in de voetsporen van zijn papa, hij won opnieuw beide reeksen bij de allerjongsten, de Initiatie genaamd. De jonge kerel mocht dan ook weer op het hoogste schavotje met de hulde na afloop van alle reeksen.

Lowie Van Grembergen (Deerlijk) kwam in beide reeksen bij deze kleinsten als vijfde door de finish, maar wel als tweede uit de groep Initiatie B, in de totaalstand ook tweede. Liam Lancriet (Kortemark) was ook aan de slag bij deze allerjongsten en legde beslag op een driedubbele derde plaats, zowel in beide reeksen als de eindstand derde podiumplaats.

Britt Van Tatenhove (Zwevezele) schreef opnieuw beide reeksen op haar naam bij de Mini-Ladies, en haar zoveelste eindzege.

Matto Vertongen (Avelgem) mocht met de hulde op het hoogste schavotje als winnaar bij de Nieuwelingen 65cc, hij schreef de eerste reeks op zijn naam en werd als tweede afgevlagd in de tweede manche.

Bij deze N.65cc was de derde podiumplaats voor Tallon Dekeyser uit Ruiselede met de derde en vierde plaatsen in zijn reeksen.

Nash Kinet (Sint-Eloois-Vijve) werd winnaar bij de Nieuwelingen 85cc met de tweede plaats in de eerste reeks en winnaar van de tweede manche. Jill Devos (Aalbeke) werd driedubbel zesde bij de Nieuwelingen 85cc.

Nina Dewulf (De Haan) werd driedubbel tweede bij de Quads-Jeugd.

Danaé Zutterman (Beernem) was aan de slag bij de Ladies Open waar ze met 22 deelneemsters achter het starthekken stonden. De jongedame legde beslag op de tiende en zevende plaatsen, goed voor de achtste eindstek.

Seth Priem uit Lichtervelde was knap bezig bij de Junioren 85cc, hij won beide reeksen en mocht dan ook met de bloemen en de grootste beker huiswaarts.

Bo Tytgat (Lichtervelde) werd achtste in de eindstand bij de Aspiranten die met 22 deelnemers de start namen, Bo kwam als achtste en zesde door de finish.

Op zaterdag waren als specials de Pitbikes aan de slag. Mattis Carlier uit Kuurne werd de primus met dubbele reekszege. Greg Demeulemeester (Kerckhove) werd driedubbel tweede, en Stanley Verstraete (Zerkegem) driedubbel derde.

MCLB op zondag

Jana Calus uit Heestert was knap bezig bij de Dames Open met de tweede plaats in beide reeksen en ook tweede in de eindstand.

Tybo Tytgat (Lichtervelde) kwam aan de start bij de Nieuwelingen 250/500cc die met 20 man achter het starthekken stonden, hij werd derde in de eindstand met de vierde en tweede plaatsen. Bij deze ook Lowie Vancompernolle uit Meulebeke die vijfde werd in totaal met de zesde en vijfde plaatsen, en Jeffrey Deruddere (Tielt) zesde in de eindstand met de vijfde en tiende plaatsen.

Bryan Delagrense uit Waregem miste net het podium bij de Nieuwelingen A (23 tot 30 jaar) die met 27 de start namen, hij legde beslag op de vijfde en vierde plaats.

Gert-Jan Bouckhuyt (Koolskamp) mocht na afloop naar de hulde, hij was heel sterk bezig bij de Nieuwelingen B (30 tot 42 jaar), hij kwam als tweede onder de geblokte vlag in de eerste reeks en winnaar van de slotmanche. Bij deze ook Jaime Palacios (Ruddervoorde) die vierde werd in de eindstand met dubbele vijfde plaats.

Xavier Degeldere (Ingelmunster) schreef de eerste reeks op zijn naam bij de Nieuwelingen C (+ 42 jaar) en pas zevende in de tweede reeks waarmee hij nog net de derde podiumplaats haalde. Marc Kennes (Kortemark) was bij deze ‘oudjes’ winnaar met de tweede plaats in de eerste reeks en winnaar van de slotmanche op 36 deelnemers. Stefaan De Ruyck (Tielt) werd zevende in totaal met de negende en zesde plaatsen.

Bij de Beloften (van 14 tot 19 jaar) was de derde podiumplaats voor Rune Van Wassenhove uit Leffinge, hij legde beslag op de derde en vijfde plaatsen op 26 deelnemers. Kyel Lins (Staden) was ook knap bezig bij deze jonkies met de vierde en zesde plaatsen en vierde in de eindstand, en Jelle Maes (Izegem) zesde en zevende.

Aaron Spruytte uit Hooglede is aan een knap seizoen bezig bij de Junioren 250cc, hij schreef andermaal beide reeksen en de eindzege op zijn naam. Jenthe Vancompernolle (Diksmuide) werd tweede in de eindstand met de derde en vierde plaatsen.

Gilles Gesquiere (Adinkerke) mocht met de hulde op het hoogste schavotje als winnaar bij de Junioren 500cc, hij won de eerste reeks en werd tweede in de slotmanche. Gino De Schuymer (Harelbeke) mocht mee naar de hulde als derde na zijn dubbele derde plaatsen in de reeksen.

Seth Van Tatenhove uit Zwevezele was de primus van de eerste reeks bij de Nationalen 250cc, maar in de tweede manche pas vijfde waarmee hij tweede werd in totaal. De derde podiumplaats was voor zijn broer Nate Van Tatenhove die beslag legde op de tweede en zesde plaatsen.

Michael Dekeyser (Ruiselede) werd driedubbel tweede bij de Seniors, en Kristof Calus (Heestert) driedubbel vierde.

Stanley Verstraete uit Zerkegem mocht na afloop naar het podium met de hulde van de Internationalen 250cc, hij legde beslag op driedubbele derde plaats.

Jens Bleyaert (Dudzele) was knap bezig bij de Internationalen 500cc met de tweede en vijfde plaatsen, goed voor de tweede eindstek. De derde podiumplaats was voor Tim Vandriessche uit Menen, hij kwam als vijfde en tweede onder de geblokte vlag. Jorne Tytgat (Gullegem) werd vierde in totaal met de vierde en derde plaatsen, en Greg Demeulemeester (Kerckhove) vijfde in de eindstand met eveneens zeven punten na zijn derde en vierde plaatsen.

Zijspannen

Jens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) werden andermaal dubbele winnaar bij de driewielers, beide reeksen en de eindzege achter hun naam groep A.

Geert Valcke – Mathis Lareu (Oostrozebeke-Wielsbeke) werden driedubbel tweede in de groep Zijspannen A.

Liefst 13 zijspannen in groep B achter het starthekken. Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke-Meulebeke) werden winnaars in groep B met de derde en tweede plaatsen, als tweede en reekswinnaar B.

Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Gistel-Snellegem) werden tweede in groep B, zij legden beslag op de tweede en derde plaatsen als reekswinnaars B en tweede.

De derde podiumplaats in groep B was voor de broers Maxim en Mathias Moenaert (Gistel en Wingene), met dubbele derde plaats.

Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Meulebeke-Ruiselede) werden vierde in de eindstand met de zesde en zevende plaatsen en de vijfde plaats voor Hein en Loid Bekaert uit Oostrozebeke.

Volgende afspraak op 2 en 3 juli in het Oost-Vlaamse Heldergem. (GuidoA.)