Motorcross-spektakel in Oostrozebeke met glansrol voor zijspannen: “Als toeschouwer kom je werkelijk ogen tekort”

Half augustus barst op de Ginste in Oostrozebeke opnieuw een tweedaags motorcrossfeest los. Op 13 en 14 augustus zullen meer dan 500 piloten over het parcours crossen die zullen aangemoedigd worden door ruim 2.000 toeschouwers.

Na een onderbreking door corona mag er weer gecrosst worden op de Verre Ginste, het mekka van de internationale motor- en zijspancross. Gezien door de coronacrisis weinig gelegenheid was voor de piloten om zich uit te leven op de crossakkers stromen de aanvragen binnen van internationale piloten die hun kans schoon zien om eindelijk weer eens te kunnen proeven van het echte motorcrossgebeuren. “Zoals het er nu naar uitziet, wordt het hier een echte overrompeling. Nu al verwachten we meer dan 500 piloten gespreid over twee dagen”, opende Ginstenaar en organisator Marc Verbrugghe.

Schitterend parcours

“Dat het crossgebeuren half augustus zo populair is bij de piloten, heeft met veel factoren te maken. Vooreerst is de Verre Ginste het mekka van de motorsport met de deelname van heel veel streekpiloten. Daarnaast weten de piloten dat het crossterrein er eentje is uit de duizend. De organisatoren, de Verre Ginstecrossers, weten ook echt van aanpakken en zorgen er steevast voor dat het parcours er uitstekend bijligt. De weiden van landbouwer Bert Vanhuylenbrouck langs de Genststraat liggen vrij hoog en zijn golvend. Meestal ligt het parcours er kurkdroog bij, zodat bij aanhoudend mooi en droog weer er vaak gesproeid moet worden om het veld stofvrij te houden. Voor de duizenden bezoekers die afzakken naar de Ginste wordt het een echt crossfestijn met ruime parkeermogelijkheden rond de crosssite. Er wordt ook een extra grote feesttent neergeprikt, zodat bij zomers weer iedereen even de tent kan binnenwippen voor een verfrissing. Vergeet niet dat deze jaarlijkse cross geldt als de grote kermis van de Ginste, waar dus heel veel lokale mensen van de partij zijn”, vervolgde Mathieu Verbrugghe. Op zaterdag 13 augustus verschijnen vanaf 13 uur de jeugdpiloten (tot en met 15 jaar) en de quads aan de start. Traditiegetrouw maken ook de vrijetijdszijspannen opnieuw hun opwachting. Dit zijn gelegenheidsduo’s die eens willen proeven van de zijspansport. Dit evenement wordt beschouwd als het grootste zijspanfeest in België. Nergens anders kan men zoveel zijspannen aan het werk zien op één dag. Niet minder dan 80 zijspannen verschijnen aan de start. Het gaat niet alleen om mannenduo’s, maar ook om gemengde zijspannen en zelfs vrouwenduo’s die de uitdaging aangaan. Op zondag 14 augustus starten de eerste wedstrijden al om 10 uur en zijn het hoofdzakelijk de volwassen solopiloten die voor spanning en spektakel zorgen. De zijspannen hebben echter ook op zondag het laatste woord. Eerst betwisten een dertigtal amateurzijspannen hun wedstrijd. Daarna is er als slotapotheose een extra categorie zijspannen met een internationaal deelnemersveld uit het wereldkampioenschap zijspannen. Een unieke kans om de wereldtop van de zijspancross eens van dichtbij in actie te zien.

Twee kilometer

Verklappen we nog dat het circuit gelegen is langs de Gentstraat 4A (N305). Het is 2 kilometer lang en bezaaid met heel wat hindernissen die voor het nodige spektakel moeten zorgen. “Als toeschouwers kom je werkelijk ogen tekort om te kunnen volgen. Het gehele weekend door zijn er ook drank- en eetgelegenheden om en rond de grote feesttent”, besloot Mathieu Verbrugghe. Voor nog meer info kan men steeds terecht bij verbrugghe.mathieu@hotmil.com of op het nummer 072 76 18 86. (CLY)