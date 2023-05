Motorcross… altijd een enorm feest op de Ginste

De Ginste is al decennialang het mekka van de motorsport. Tijdens het weekend van 13 en 14 mei wordt het weer vechten voor een parkeerplaatsje op de weiden van boer Vanhuylenbrouck in de Gentstraat. De grote bezieler is de familie Verbrugghe. Samen met de verre Ginstecrossers zorgt gangmaker Marc Verbrugghe ervoor dat de enorme motorcrossaanhang weer een absolute hoogdag gaat beleven. “Dat de Ginstecrossers bij elke cross zoveel piloten mag verwelkomen heeft heel veel te maken met de ligging van het parcours”, aldus Mathieu Verbrugghe (32), die als één van de jonge generaties Verbrugghe achter het gebeuren staat. “Het is een uiterst geschikt parcours dat er bij alle weersomstandigheden vrij droog bij ligt zodat spektakel steeds verzekerd is en de kans op ongevallen haast nihil is. Dat de motorcrosskaravaan in het weekend van Moederdag hier neerstrijkt is een traditie. Onder de aanmoediging van honderden toeschouwers zullen meer dan 500 piloten het beste van zichzelf geven.”

Op zaterdag 13 mei verschijnen de jeugdpiloten en de quads aan de start. Daarnaast is er ook een speciale reeks voor enduro motoren die voor extra spektakel zorgen.

Op zondag 14 mei zijn de volwassen solo- en zijspanpiloten aan zet. Voor de vele bezoekers staan drank- en eettentjes rond en in de grote feesttent. (CLY)