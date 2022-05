Mooie prestatie van KAVR-dames in Gent

De dames van de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare debuteerden met heel mooie prestaties in de halve marathon van Gent.

Spijtig genoeg was de werkelijke afstand langer dan de officiële afstand van 21,8 kilometer, waardoor het eindresultaat qua tijd ongunstig beïnvloed werd. In principe mag de tijd met twee minuten minder gecorrigeerd worden.

Op de foto zien we van links naar rechts: Emma Boone (derde bij de vrouwen en algemeen 132ste in 1u.26’28”), Saskia Vens (zesde bij de vrouwen en algemeen 156ste in 1u.27’37”), Jana Vandepoele (elfde bij de vrouwen en 237ste algemeen in 1u.30’54”) en Jolien Musseeuw (16de bij de vrouwen en algemeen 302de met een tijd van 1u.32”29”). (FD)