MOEV en TTC Drive leren jongeren tafeltennissen

Op woensdag 16 november organiseerde MOEV, in samenwerking met Tafeltennisclub Drive Oostende, een initiatienamiddag tafeltennis in de ‘Ping-Pong-Arena’ van de club, achter de Mister V-Arena op de Schorre. Leerlingen van de GO! Edward Moreaux en GO! De Puzzel Oostende/Zandvoorde werden er begeleid door ervaren trainers van de club.

Jacques Denys is een tevreden voorzitter van TTC Drive Oostende: “Sinds we een eigen tafeltennistempel hebben, is de club er heel wat op vooruitgegaan. Ons ledenaantal is gestegen en vooral onze jeugdwerking, met begeleiding van ervaren trainers werd een stuk kwalitatiever. We zijn trots te kunnen melden dat de 10-jarige Kris Gombosuren, lid van onze club, zilver heeft behaald op de Vlaamse Jeugdkampioenschappen. Afgelopen weekend speelde Kris mee met de F-ploeg in competitie, op verplaatsing bij TTC Zandvoorde. Hij won drie van zijn vier matchen tegen volwassen, hoger gequoteerde spelers en lag mee aan de basis van de 6-10 uitzege”, besluit de voorzitter. (FRO)