MMA-vechter Quentin ‘Ruskov’ Domingos uit Menen krijgt in Frankrijk dopingschorsing van 10 jaar opgelegd: “Complete waanzin, maar kan elders aan de slag”

De Belgische MMA-wereld verliest mogelijk één van haar bekendste atleten. Menenaar Quentin ‘Ruskov’ Domingos kreeg door het Franse antidopingagentschap een schorsing van 10 jaar opgelegd, meteen goed voor de zwaarste straf die ze ooit uitspraken. Fans vrezen het einde van zijn Europese carrière, al bijt de MMA’er van zich af. “Dit volledige dossier slaat helemaal nergens op.”

Een nobele onbekende in Menen, een wereldster binnen het internationale MMA-circuit. De carrière van Quentin ‘Ruskov’ Domingos zat in de lift, met een trofeEënkast die keer op keer moest worden uitgebreid. Van kooivechten tot bare knuckle boxing, bokswedstrijden waarbij met de blote vuist aan de slag wordt gegaan? Ruskov was een gerespecteerde en vooral geduchte naam. Een beslissing van het Franse antidopingagentschap, die eerder deze week aan Ruskov werd medegedeeld, zou wel eens een versneld einde aan zijn carrière kunnen brengen. Tijdens een controle vonden ze bij de kamper onder andere sporen van anabole steroïden, producten waarop de zwaarste straffen van toepassing zijn. Het AFLD, de Franse dopingwaakhond, was dan ook onverbiddelijk en schorste de Menenaar voor een periode van 10 jaar. Nooit eerder werd in de sport dergelijk zware sanctie uitgesproken.

“Complete waanzin! Het slaat helemaal nergens op.” Quentin stelt zich heel wat vragen bij de resultaten en vooral de manier waarop het agentschap hiermee om is gegaan. “Ze laten uitschijnen dat dit de resultaten zijn van een recente controle, maar we spreken hier over een controle van jaren geleden. Ik was toen nog niet eens aangesloten bij de Franse federatie! Ze hebben dan inderdaad sporen in mijn bloed gevonden, maar wat ze vergeten te verduidelijken is dat we hier spreken over moleculen. Het waren dus sporen van iets wat ooit in mijn lichaam zat, sporen die geen invloed hebben op mijn prestaties en die daar nog vele jaren kunnen zitten. Het is al langer dan vandaag dat de testmethodes van het AFLD ter discussie staan maar ze hebben hun pijlen echt op de MMA-wereld gericht. Gans dit dossier is volgens mij een soort van symbolisch ding, een soort van signaal dat ze de wereld insturen en helaas draag ik er dan ook de gevolgen van. We hadden al heel wat juridische stappen gezet, compleet met medische rapporten, maar daar hadden ze geen oren naar. Ze moesten en ze gingen iemand zwaar straffen.”

Einde carrière

Een schorsing van 10 jaar? Voor heel wat atleten staat dergelijke straf meteen ook gelijk aan het einde van hun carrière. Zelf ziet Ruskov het zo dramatisch niet. “Het is een schorsing in Frankrijk, dat heeft geen invloed op de rest van de wereld. In mei verschijn ik bijvoorbeeld op een toernooi in Zwitserland. Trouwens, ik maak ook deel uit van competities waar 4 of 5 Fransen aan deelnemen. Allen hebben ze in Frankrijk lopende schorsingen en dat hindert hen daar niet.”

Slecht nieuws, met beperkte impact? Het Europese MMA-circuit deelt het optimisme van Ruskov maar gedeeltelijk. “Feit, het is een Franse beslissing die in theorie enkel maar in Frankrijk van toepassing is”, klinkt het in de wandelgangen van de MMA-wereld. “Maar de realiteit is dat heel wat federaties hun beleid graag op eenzelfde frequentie afstemmen. Het zou dan ook erg goed kunnen dat hij noch in België, Nederland of alle andere West-Europese federaties aan de bak zal raken. Het echte van zijn carrière? Aan onze kanten waarschijnlijk wel, al hoeft dat niet het einde voor Ruskov te betekenen. Hij is een echte superster in Oost-Europa en die gasten liggen niet wakker van beslissingen die hier worden genomen. Zij gaan hun idool niet zomaar naar de vergeetput verbannen om iets wat in Frankrijk werd uitgesproken.”