Miyamoto schittert op eerste interclubkampioenschap: “Onze eerste wedstrijd was een groot succes”

Jiu Jitsu-vereniging Miyamoto Bredene maakte een indrukwekkend debuut op het interclubkampioenschap Ground Fight in Aalst. Met een delegatie van 31 sporters, tussen 8 en 30 jaar oud, wist de club maar liefst 22 medailles te veroveren. “Een prestatie van formaat voor onze club, die voor het eerst aan deze competitie deelnam”, aldus voorzitter Danny Hendrikx.

Onder de leiding van Shihan (grootmeester, mm) Danny Hendrikx en met de steun van coaches Stijn Gussé en Dylan Massez hebben de leden van Myiamoto op 8 maart het beste van zichzelf gegeven op de tatami van de Ground Fight in Aalst. “Onze eerste interclubwedstrijd is meteen een groot succes geworden. We werden er beloond met zes gouden, elf zilveren en vijf bronzen medailles”, kan voorzitter Danny Hendrikx, die Myiamoto in 2002 oprichtte, zijn trots nauwelijks verbergen.

“Dit resultaat overtreft al onze verwachtingen”, aldus coach Stijn Gussé. “Onze sporters hebben keihard getraind en dat heeft geloond. Dit is een prachtige bevestiging van hun talent en doorzettingsvermogen. Voor een eerste deelname is dit uitzonderlijk. Het motiveert ons om verder te groeien en Miyamoto Bredene op de kaart te zetten in de jiu jitsu-wereld”, gaat Danny Hendrikx verder. “De sterke prestaties van de clubleden tonen aan dat Miyamoto een vaste waarde kan worden binnen de competitie. We kijken al uit naar toekomstige tornooien, met als doel de medailleoogst verder uit te breiden.”

Ontwikkeling

Jiu jitsuclub Myiamoto werd opgericht in 2002. In bijna 23 jaar tijd is de club, die ooit van start ging in de turnzaal van VBS Duinen met een handvol leden, uitgegroeid tot een bloeiende sportvereniging. “Sinds 2002 volgden al honderden jiu jitsuka’s bij ons les, waarvan er momenteel nog meer dan 100 actief lid zijn. Verder werken aan de ontwikkeling van onze leden staat voorop. En natuurlijk hopen we volgend jaar opnieuw te schitteren op het interclubkampioenschap.”