Mirthe kiest voor Brugse BC, Lieke voor Limburgse Hebad

Mirthe en Lieke Van Parys uit Sint-Pieters draaien als jonge badmintonners in ons land al jaren mee aan de top. Mirthe ruilt komend seizoen Hebad in voor de Koninklijke Brugse Badminton Club, waar het voor haar destijds begon. Haar zus Lieke trekt op haar beurt naar het Limburgse Hebad.

Lieke (15) werd het voorbije seizoen door de Brugse BC in competitie uitgeleend aan W&L 1 uit Leuven, waarmee ze in enkel, dubbel en gemengd actief was in eerste nationale. Mirthe (18) speelde in dezelfde reeks voor Hebad en kiest nu na vijf jaar voor een terugkeer naar Brugge. “Eerst werd ik uitgeleend aan IZBA in Izegem, daarna speelde ik in tweede en eerste nationale bij Hebad. Ik merkte dat ik het niveau niet meer haalde, ik won niet zoveel matchen. Het was ver van huis en bij de Brugse heb ik mij altijd zeer goed geamuseerd. Ik geef er nu ook training en ik zou er meer wedstrijden kunnen spelen, in 2de Liga. Met mijn studies LO en bewegingswetenschappen aan de UGent valt het ook gemakkelijker te combineren.”

Iets speciaals

Beide zussen stonden vorige maand overigens tegenover elkaar in eerste nationale met de titel als inzet. “Dat was toch iets speciaals. Toon, onze broer, gaat nooit mee met ons naar het badminton. Hij was er voor die ene keer toch bij. Het kampioenschap ging toen na een 4-4 en met een golden set naar ons bij Hebad.” De club waar Lieke volgend seizoen aan de slag gaat. “Het is er voornamelijk om in tweede nationale te spelen, maar misschien ook af en toe eens in eerste. Het is de bedoeling om veel in enkelspel te badmintonnen, de discipline waar ik veel wil in groeien.” Lieke combineert haar sport met studies aan de topsportschool in Leuven. Op het voorbije internationale JOT tornooi, in Antwerpen, behaalde ze als eerstejaars U17 in enkel knap de kwartfinale. In Tsjechië werd ze gemengd met Viktor Patteet derde. Het voorbij weekend behaalde ze een tweede plaats in Frankrijk, in gemengd dubbel met Aarav Sujit, een Brit waar Lieke af en toe mee speelt op internationale tornooien. In mei trekt ze nog naar Kroatië en in augustus volgt het EK in Litouwen. (ACR)