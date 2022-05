Minivoetbalploeg Puskas Ardooie promoveert naar eerste nationale

De Ardooise minivoetbalploeg TN Puskas keert terug naar eerste nationale. Het was achttien jaar geleden dat ze nog op het hoogste niveau meespeelden. In de Ark wonnen ze met 4-2 de derde en laatste wedstrijd in de play-offs.

De eerste twee wedstrijden in de titelstrijd tussen vier ploegen hadden ze bij Puskas al op zak. Tegen Ronse werd het 3-4 en Rollegem werd ingeblikt met 2-5 na een nagelbijter. Waregem was de derde ploeg die ze ontmoetten in de play-offs. Bij winst of een gelijkspel, was de lang gedroomde promotie een feit.

En het is winst geworden. De kers op de taart na een geslaagd seizoen in tweede nationale én een terugkeer naar de hoogste regionen van het minivoetbal gebeuren.