Milla (11) uit Oostnieuwkerke wint Belgische kampioenentitel Disco

Op zondag 8 mei organiseerde Danssport Vlaanderen het Belgisch kampioenschap Disco in Herentals. De 11-jarige Milla Schaubroeck uit Oostnieuwkerke won er in de categorie Solo Children. Begin april kroonde ze zich al tot Vlaams kampioen in dezelfde discipline.

Verschillende jongeren zakten afgelopen weekend in glinsterende outfits af naar het Belgisch kampioenshap Disco bij Sport Vlaanderen Herentals in Antwerpen. In de categorie Solo Children (11-12 jaar) kreeg Milla Schaubroeck uit Oostnieuwkerke de beste notering van de jury. De Vlaamse kampioen mag zich na een straffe prestatie ook Belgisch kampioen noemen.

Disco is een dansstijl die snelle, krachtige en afgelijnde bewegingen bevat en uitgevoerd wordt op up-tempo muziek. Lichaamsgebruik en draaitechniek zijn daarbij erg belangrijk. Milla, die naar de Gemeentelijke Vrije Basisschool Oostnieuwkerke gaat, traint maar liefst tien uur per week. Dat doet ze in de Roeselaarse Hypnosis Dance Academy bij Sally Peire. “De trainingen en lessen vinden op woensdagnamiddag en tijdens het weekend plaats”, vertelt papa Jakob.

Euforisch

Begin april behaalde ze al een overwinning op het Vlaamse kampioenschap, sinds zondag draagt ze ook de Belgische titel. “Milla danst in verschillende teams, daarmee behaalde ze onder meer twee maal zilver. Maar het absolute hoogtepunt was de eerste plaats als solo-act.”

“Het doel was om de finale te halen, maar de Belgische titel hadden wij en ook onze dochter niet verwacht. De jury beoordeelt de prestaties waardoor het moeilijk inschatten is hoe ver je kan geraken. Milla was dan ook heel euforisch en zelfs emotioneel na haar overwinning. Het was een fantastisch moment.”

(LV)