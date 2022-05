Milan Verschaeve (Lichtervelde) wint ‘Dwars over de Mandel’!

Het stadscentrum van Roeselare werd vrijdagavond overspoeld met 2256 lopers naar aanleiding van de 15de editie van ‘Dwars over de Mandel’. Dit was de eerste loopwedstrijd in het kader van het criterium ‘Roeselare Loopt’, na twee coronajaren.

Op de 3,5 kilometer was Jerome Kindt, aangesloten bij KAVR, uit Roeselare de beste in een tijd van 12 minuten 3 seconden. Op plaats twee strandde Jens Baekelandt voor Niels Depondt. Bij de dames won Jana Vandepoele voor Severine Vanhecke en Marit Lambert.

Alle aandacht ging echter uit naar de grote wedstrijdloop van tien kilometer, met iets meer dan 1000 deelnemers. Bij de dames won Bianca Serroen, die trouwens als 20ste algemeen over de streep kwam. Tweede was Emma Boone en derde Saskia Vens, die niet de eerste keer op het podium stond.

Algemeen winnaar was de 20-jarige Lichterveldxenaar Milan Verschaeve voor Foeke Vanbecelaere en Mathias Hoornaert. “Deze zege had ik totaal niet verwacht”, opent de student aan Vives Kortrijk. “Mijn focus ligt immers op het komende triatlonseizoen, alhoewel ik wel wist dat het met mijn conditie OK zat.”

“Hier in “Dwars over De mandel’ was er een grote concurrentie met Foeke en Mathias. In de eerste ronde werd het tempo onmiddellijk heel hoog gelegd, maar de tegenstand gaf geen krimp. De tweede ronde was een tactisch steekspel waarbij ik in de laatste 800 meter gegokt heb. Het was alles of niks, en het is dus alles geworden”, besluit Milan lachend. “Meteen mijn eerste officiële zege in een echte loopwedstrijd. Dit smaakt naar meer.”

Bij de mannen won de 20-jarige Lichterveldxenaar Milan Verschaeve voor Foeke Vanbecelaere en Mathias Hoornaert. © Stefaan Bogaerts

Bianca Serroen gooide nog met de loftrompet naar de organisatie en de vele supporters langs de weg. “Het was echt leuk om in dergelijke omstandigheden te lopen. De organisatie zorgde voor een unieke omloop, het publek voor de nodige sfeer. Een overwinning die ik nog heel lang zal herinneren.” Maar de grootste overwinnaars van de avond zijn misschien wel de onderwijsprojecten van de Lievensmissie in India. Zij worden binnenkort immers ondersteund door de loopgelden van alle lopers.

Bij de dames won Bianca Serroen, tweede was Emma Boone en derde Saskia Vens. © Stefaan Bogaerts

Enkel tevreden gezichten bij de vele supporters en lopers, maar ook bij de stuurgroep van het Klein Seminarie: “Na 2 jaar zonder DODM wilden we de draad absoluut terug opnemen”, aldus Eva Stael, namens de organisatie. “De sportief-solidaire stratenloop raakt immers de kern van waar wij als school voor staan. We zijn dan ook verheugd dat alles vlekkeloos verliep!” (SBR)