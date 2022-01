Michiel Vanhuysse (AZW) “Ik wil opnieuw mijn grenzen verleggen”

Michiel Vanhuysse maakte de afgelopen weken indruk in het veld. In Eernegem pakte de 21-jarige student kinesitherapie de provinciale titel op de korte cross, en vorig weekend verraste hij vriend en vijand door de lange Westhoekcross op zijn naam te schrijven. Dit weekend waagt hij zijn kans op het Vlaams Kampioenschap indoor op de 3.000 meter.

De atleet van Atletiek Zuid West steekt momenteel in een bloedvorm. Michiel Vanhuysse, vooral terug te vinden op de 800 en 1.500 meter op de piste, won op het Provinciaal Kampioenschap de korte cross. Een week later debuteerde hij op de lange cross in Veurne met winst door Steven Casteele in een langgerekte sprint het nakijken te geven.

“Op training verliep het al een tijdje heel goed. Beter dan ooit zelfs”, glundert de Markenaar. “Vooral uithouding stond op mijn trainingsprogramma. Ik trok dan ook naar het PK met maar één doel. Het goud. Niets anders was goed genoeg. Het draaide dan ook uit zoals ik in mijn hoofd had.”

Uit comfortzone

“Vorig weekend had ik het idee om me eens aan een lange cross te wagen. Daarmee treed ik een beetje uit mijn comfortzone. Maar de motivatie na het PK was heel groot. Eenmaal aan de start sloeg te twijfel serieus toe. Vrijdag had ik nog last van verkrampte kuiten. Geen goed voorteken dus. Ik zou van start gaan, maar indien ik terug dat signaal kreeg, zou ik er de brui aangeven.”

“Eenmaal gestart had ik de intentie om zolang mogelijk mee te gaan. De eerste kilometer was het nog aftasten in een grote groep. In de tweede van vijf rondes werd er versneld. We kozen met drie het hazenpad. Steven Casteele (KKS) en Lukas Outtier (FLAC) waren mijn metgezellen. Met nog twee rondes voor de boeg bepaalde ik het tempo. Was dit slim of niet? Ik wist niet wat ik moest verwachten, maar het voelde goed. Midden de laatste ronde plaatste ik een versnelling, meteen de goeie. Ik keek niet meer om, en gaf die koppositie uiteindelijk niet meer uit handen.”

“Het doet dan ook heel veel deugd dat je beloond wordt voor je werk. Dit was de beste beloning die ik kon krijgen. Momenteel zit ik volop in de examenperiode. Normaal gaat dit niet gepaard met veel wedstrijden. Nu gooi ik het over een andere boeg door net het omgekeerde te doen. En ik moet zeggen, het matcht wel. Ik voel me er heel goed bij, mentaal doet het me deugd.”

Heel andere switch

Dit weekend staat het Vlaams Kampioenschap op de kalender. “Dit is een heel andere switch, maar ik zie het volledig zitten”, gaat Michiel verder. “Ik wil opnieuw mijn grenzen verleggen en proberen een goeie tijd neer te zetten. Geen flauw idee wat ik kan op de 3.000 meter. Nooit eerder liep ik deze afstand. Er zijn enkele jongens ingeschreven met straffe tijden, maar ik laat mij er niet door afschrikken, ook al heb ik hier niet specifiek voor getraind.”

“Ik heb een periode achter de rug waarin ik het mentaal niet gemakkelijk had. Het plezier was weg. Nu doe ik gewoon wat ik leuk vind, en waar ik voldoening van krijg. Na dit weekend is het eerste wat ik in mijn hoofd heb, mijn laatste examen woensdag (lacht). Daarna volgen nog het Vlaams en Belgisch Kampioenschap korte cross in respectievelijk Diest en Brussel”, besluit Michiel Vanhuysse.

