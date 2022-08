Michèle George verovert goud in paradressuur

Paradressuurruitster Michèle George (Best of 8) heeft donderdag op het WK ruitersport in het Deense Herning de wereldtitel veroverd in de individuele test (graad V).

Michèle George moest met haar 12-jarige merrie Best of 8 als vijfde van de 17 deelnemers de arena in en nam met een score van 76.419 procent de leiding. Zij hield uiteindelijk de Britse combinatie Sophie Wells/Don Cara M (75.279 %) en het Nederlandse duo Frank Hosmar/Alphaville N.O.P. (75.256 %) afgetekend achter zich. “Als je zo vroeg de piste in moet, is de spanning veel groter dan wanneer je bij de laatsten je proef moet lopen”, beschreef de nieuwe wereldkampioene het verloop van een bewogen dag. “Ik wist wel dat de concurrentie straf voor de dag moest komen om boven mijn score te gaan, maar je weet nooit hoe de tegenstand verbeterd is. Ik ben dus heel blij met deze nieuwe gouden medaille. Zelf ben ik de tel kwijt maar neem van mij aan: goud went nooit.”

“Ik ben ervan overtuigd dat ik met Best of 8 nog tot betere resultaten kan komen”, wierp ze een blik op de toekomst. “Hier waren de omstandigheden zeker niet in haar voordeel. Zij is immers nog snel afgeleid en met een publiek dicht bij de piste, met een markt met veel volk vlak achter de piste en de fel wapperende vlaggen bleef ze niet altijd bij de les. Op dat vlak kan ik haar zeker nog verbeteren. Of dat opnieuw voor goud gaat zorgen, wil ik niet voorspellen. De concurrentie blijft ook niet stilzitten.”

Michèle George veroverde op de Wereldruiterspelen van Caen in 2014 zowel individueel als op de kür op muziek goud. Op de Olympische Spelen van Londen 2012 en Tokio 2020 deed ze die dubbelslag nog eens over en op de Spelen van Rio de Janeiro 2016 pakte ze individueel goud.