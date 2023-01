Michèle George verkozen tot Paralympiër van het Jaar, Florian Van Acker achtste

De in Oostende geboren en in Waregem wonende Michèle George (para-dressuur) is vrijdagavond op het Sportgala in Antwerpen voor de tweede keer in haar carrière verkozen tot Paralympiër van het Jaar. Tafeltennisser Florian Van Acker uit Langemark-Poelkapelle werd achtste.

In 2014 mocht ze de onderscheiding voor het eerst in ontvangst nemen. Deze keer haalde ze het met 469 punten van para-wielrenner Ewoud Vromant en para-tafeltennisser Laurens Devos (433).

Wereldtitels

Vorige zomer veroverde ze op het wereldkampioenschap para-dressuur in het Deense Herning de wereldtitels in de Grand Prix en de freestyle (graad V).

Op de erelijst is ze de opvolgster van rolstoelatleet Peter Genyn. Genyn was eerder al in 2017 en 2018 Paralympiër van het Jaar.