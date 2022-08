Michèle George en Manon Claeys bekrachtigen deelname Parijs 2024

In Herning in Denemarken is het wereldkampioenschap G-dressuur geïntegreerd in dat voor valide ruiters. Zaterdag stond het tweede deel van het teamevent op het programma, met als inzet een ticket voor de Paralympische Spelen in Parijs in 2024.

Missie volbracht voor de vier Belgische ruiters, met Manon Claeys uit Maldegem en Michèle George uit Waregem. Zij eindigden op de vijfde plaats. De eerste zeven landen, of de top acht als Frankrijk als het organiseerde land een kwalificatie behaalde, waren goed voor deelname aan de Paralympics.

Na uitstekende resultaten in de Team Test, met onder andere goud voor Michèle George, kwamen de Belgische ruiters zaterdag in actie in de Individuele Test. Manon Claeys (Graad IV) kwam met haar merrie Katharina Sollenburg als eerste in actie en startte perfect met een score van 72,878 %.

Overtuigende prestaties

In graad III, behaalden Barbara Minneci en Stuart 69,176 % (10de in hun categorie). Als laatste stonden de ruiters en amazones uit de Graad V op het programma. De meervoudige gouden medaillewinnares Michèle George demonstreerde met haar merrie, Best of 8, nog maar eens hun enorme potentieel.

Zij sloot haar proef af met een score van 78,405 % (beste score in haar categorie). Kevin Van Ham, de laatste Belgische vertegenwoordiger, sloot de teamcompetitie voor ons land af met opnieuw een zeer overtuigende prestatie, samen met Eros Van Ons Heem behaalde hij een score van 71,881%.

Vier ruiters af te vaardigen

Dankzij deze knappe resultaten, waarvan enkel de drie proeven worden meegerekend, eindigt België op plaats vijf. Dankzij deze prestatie is België als land geplaatst voor de Paralympische Spelen in Parijs, en daarbij horend krijgen ze een quota om vier ruiters af te vaardigen (later geselecteerd).

Dit is het eerste ticket naar Parijs voor Paralympic Team Belgium. Zondag, op de slotdag van het WK G-dressuur staat de Freestyle Test op het programma, de acht beste ruiters per categorie nemen daarin deel.

