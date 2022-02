Michael Obasuyi verzekert zich van deelname aan WK indoor horden

De Olympische atleet uit Oostende dook op de 60 meter horden op de ISTAF Indoor in het Duitse Berlijn onder de limiet voor het WK indoor, dat plaatsvindt van 18 tot 20 maart in Belgrado.

De 22-jarige hordeloper van Olympic Essenbeek Halle eindigde als tweede in zijn serie in 7’63”, verbeterde zijn persoonlijk record met vier honderdsten (7’67”) en passeerde zo de kwalificatietijd of het minimum van 7’72” met negen honderdsten. Obasuyi tekende toen voor de tweede snelste tijd in de reeks. In de finale liep hij daarna een vijfde tijd: 7’70”.

In Berlijn verzekerde ook Anne Zagré zich op de 60 meter horden van een plaats voor het WK. Julien Watrin (400 meter) en Ismaël Debjani (1.500 meter) tikten de voorbije week al een ticket op de kop. Ook de Belgian Cheetahs en Tornados mogen in principe hun reis naar Belgrado boeken.

(ACR)