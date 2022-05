Michael Callebert, Thibo De Meyer en Viktor Maddens doen met ambitie mee aan wakeboardcompetitie in eigen Izegem

Op zondag 8 mei vinden de Lowlands plaats in Izegem. ‘Wake at Lowlands’ is een wakeboardcompetitie der lage landen. IWV-leden Michael Callebert, Thibo De Meyer en Viktor Maddens nemen deel in de categorie Pro Men.

“Het is de eerste wedstrijd van dit seizoen en deze valt dit jaar redelijk vroeg”, vertelt Thibo De Meyer (25) uit Roeselare. “Ik denk dat alle deelnemers momenteel nog hard aan het trainen zijn om opnieuw in vorm te zijn tegen deze eerste wedstrijd. Telkens aan het begin van een seizoen is het even zoeken om weer op hetzelfde niveau te komen als dat waarmee je het vorige seizoen beëindigd hebt.”

“Van de riders die ik nu al heb zien riden, is er in mijn ogen één die momenteel boven de rest uitsteekt. Ikzelf focus mij gewoon op een zo goed mogelijk resultaat halen. Ik leg mezelf zo vroeg in het seizoen nog niet echt doelstellingen op, omdat er doorheen de zomerperiode nog heel veel kan veranderen.”

“Viktor heeft in mijn ogen een heel goede seizoenstart. Het is leuk om met hem samen te trainen, aangezien je daardoor een betere kijk hebt op waar iedereen zich zo vroeg in het seizoen al bevindt. Het is altijd super motiverend om op deze manier te kunnen trainen. Ik denk dat Viktor met een volledige run zonder vallen zeker kans maakt op een overwinning, maar veel hangt ook af van de riders buiten de Izegemse Watersport Vereniging.”

Weinig trainingstijd

“Ik reken op een finale en hopelijk een podiumplaats”, aldus Viktor Maddens (25) uit Izegem. “Het niveau is zeer hoog, dit jaar. Veel concurrenten hebben er een succesvolle winterstage op zitten en ik heb helaas geen tijd gevonden in mijn werkplanning om veel te trainen.”

“Daarom ben ik wat minder aan het seizoen begonnen. Doordat de wedstrijd al op 8 mei plaatsvindt, heb ik ook niet super veel tijd meer om mij voor te bereiden, maar we maken er het beste van. Het is nog vroeg in het seizoen. Ik zal al blij zijn als ik alles van vorig seizoen weer kan landen. Zeker die moeilijke figuren.”

“Thibo heeft vorig jaar een lastige knieblessure gehad. Daardoor moet hij nog op zijn niveau van twee jaar geleden geraken. Maar ik zie dat goed komen. Michael heeft met al zijn ervaring natuurlijk minder tijd nodig om er weer in te komen. Van hem verwacht ik een podiumplaats.”

