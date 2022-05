Michael Callebert moet Duitse Tino Ullsperger voor zich dulden op wakeboardcompetitie Wake at Lowlands in Izegem

Op zondag 8 mei vond Wake at Lowlands plaats in Izegem, de wakeboardcompetitie der lage landen. Izegemnaar en IWV-lid Michael Callebert moest de Duitse Tino Ullsperger voor zich dulden en werd tweede.

Wake at Lowlands was oorspronkelijk een competitie met Belgen en Nederlanders, maar ondertussen worden ook andere nationaliteiten toegelaten. Tussen alle Belgen en Nederlanders was er één Duitse rider aanwezig. En uitgerekend die Duitser won de Lowlands.

Verdiende winst

“Het is vroeg op het seizoen en ik moest met weinig training alles uit de kast proberen te halen. Dat is bijna gelukt”, vertelt Michael Callebert. “Ik ben supertevreden met die tweede plaats. Van de Duitse Tino had ik al gezien op sociale media dat hij zwaar had zitten trainen. Ook tijdens de winter bleef hij trainen in warmere oorden. Zijn overwinning is zeker verdiend.” (RV)