Meulebekenaar Bart De Smet haalt zwarte gordel zesde dan

Na vier jaar voorbereiding behaalde Bart De Smet (51) uit Meulebeke zijn zesde dan. Een opmerkelijke prestatie voor de voorzitter van onder meer Judoschool Kortrijk en de West-Vlaamse judobond.

Wie een echte judoka wil worden, heeft een lange weg af te leggen. In deze sport geldt immers de regel hoe hoger men in graad opklimt, hoe langer de wachttijden. Wie als judoka start, krijgt een reeks gordels te veroveren: wit, geel, oranje, groen, blauw, bruin en zwart. Eens een zwarte gordel behaald, kan men nog hogerop. Vanaf dat moment spreekt men van een dan. Het rijtje start bij de eerste dan en eindigt bij de tiende dan. Blikken we eens terug op enkele bekende Belgische judoka’s dan lezen we dat Ulla Werbrouck een zesde dan bezat, evenals Harry Barneveld en Gella Vandecaveye. Ingrid Berghmans had een zwarte gordel vijfde dan, trainer Jean-Marie Dedecker een zevende dan en Robert Van de Walle een negende dan. In Meulebeke hebben we nu een judoka zwarte gordel zesde dan, met name Bart De Smet (51).

Hartaderbreuk

“Mijn pa, José De Smet, was ooit voorzitter en trainer van de judoclub in Meulebeke in opvolging van Oscar Devooght. Hij bezat een zwarte gordel tweede dan”, aldus Bart, die in Oostende het diploma van technisch ingenieur behaalde en werkt als productiemanager bij CBS Beton Wielsbeke. “Op zesjarige leeftijd stond ik op de tatami. Toen ik net mijn zwarte gordel had behaald, verloor ik mijn pa. Hij stierf aan een hartaderbreuk tijdens een trainingsmoment. Dat was voor mij geen sta in de weg, integendeel, ik wilde in de voetsporen van mijn pa treden en volgde prompt een trainerscursus. Intussen probeerde ik ook enkele dans te sprokkelen. Dit kan door het behalen van wedstrijdpunten op kampioenschappen of officiële tornooien. Daarnaast kun je ook technische punten halen. Dit alles maakt het je dan mogelijk om, na een examen, een hogere dan te behalen. Tussen mijn 4de en 5de dan stak maar liefst 10 jaar. Een vijfde dan is moeilijk te behalen. Mijn voorzitterschap van de judoclub in Kortrijk en mijn inzet daar als hoofdtrainer werden opgemerkt door de jury.”

Conditie op peil

“Tussen mijn 5de en 6de dan verliepen er 4 jaar. Ik heb aan heel veel wedstrijden en tornooien deelgenomen. Nu leg ik me meer toe op het coachen en begeleiden van judoka’s. Judo beheerst echt mijn leven, ik geef les in Kortrijk op woensdag- en vrijdagavond, ook de zaterdagvoormiddag, en dan hebben we nog de momenten van wedstrijdbegeleiding. Ondertussen maak ik tijd vrij om te lopen en te fietsen om zo de conditie op peil te houden.”