Meteen raak voor Lisa Isebaert (22) op BK Crossduatlon: “Een enorme ontlading”

Kortrijkzane Lisa Isebaert (22) maakte zeven weken geleden de switch van het wielrennen naar de duatlon. Afgelopen zondag, bij haar eerste grote afspraak op het BK Crossduatlon in Geel, stond ze er meteen. Ze reed in het fietsonderdeel weg van haar grootste concurrent Christine Verdonck en hield in het lopen haar eerste plaats vast.

4,5 kilometer lopen, 25 kilometer fietsen en weer 4,5 kilometer lopen. Dat stond op het menu van Lisa Isebaert op de Crossduatlon in Geel. Een stevige brok, zeker als je weet dat Lisa amper zeven weken geleden terug begon met looptrainingen.

Knieblessure

Al heel haar leven staat in het teken van sport. Tot op haar veertiende deed Lisa aan atletiek en liep ze veel in het veld. Dan maakte ze de overstap naar de triatlon tot haar achttiende. Ze haalde vaak het podium of een mooie ereplaats, maar nooit wist ze een triatlon te winnen. Helaas moest ze door een knieblessure in 2019 de triatlon loslaten. Lopen was te pijnlijk. Na een jaar rust begon ze in de coronaperiode weer met fietsen. Met de gedachte niet meer te lopen, richtte ze zich op het profwielrennen.

Toen de wedstrijd ‘Koers zoekt Vrouw’ op haar pad kwam, schreef Lisa zich hiervoor in. Een initiatief door de wielerploeg KDM-Pack Cycling Team waarbij ze op zoek gingen achter vrouwelijk wielertalent. “Ik schreef mij in voor ‘Koers zoekt Vrouw’ om eens te zien wat er nog in mijn benen zat. Dat was een soort afvallingsrace waar ik uiteindelijk vierde eindigde. Op die manier kwam ik terecht in een wielerploeg en heb ik er momenteel twee seizoenen opzitten.”

Crossduatlon

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en het kriebelde om weer de loopschoenen aan te trekken. “Ik ging kijken naar een vriendin van mij die vaak duatlons loopt. Het was leuk om te zien, maar diep vanbinnen had ik ook graag zelf meegedaan. Van het een kwam het ander en niet veel later haalde ik de loopschoenen weer van onder het stof”, vertelt Lisa.

Spijt heeft ze daarvan zeker niet, want zeven weken later behaalde ze de gouden plak op het BK Crossduatlon. Het grote verschil tussen de crossduatlon en gewone duatlon is dat atleten niet op een verharde weg lopen en moeten fietsen op een mountainbike. Het veldlopen kende ze al van in de tijd dat ze nog aan atletiek deed. Het mountainbiken daarentegen was nieuw voor haar. “Toen ik dus naar die wedstrijd ging kijken van mijn vriendin was het geen gewone duatlon, maar een cross. Ik was geprikkeld en wou dat ook. Toen ik thuiskwam, kocht ik dan ook onmiddellijk een mountainbike.”

Lastige wedstrijd

De voorbereiding op dit BK was dus niet ideaal. En ook voor de wedstrijd had ze heel wat stress. Gelukkig steunen Lisa’s ouders haar door dik en dun en gaan ze mee naar elke wedstrijd. “Mijn vader is ook een duatleet, dus samen met hem verkende ik ’s ochtends het parcours. Ook zorgt hij dat mijn fiets de juiste bandenspanning heeft en dat het materiaal in orde is. Ook mijn mama helpt mee met het aangeven van mijn kleren en zorgt er op het einde voor dat ik geen kou vat.”

© gf

Nog voor ze aan de wedstrijd startte, wist ze dat ze zou moeten rekening houden met iemand waar ze vroeger vaak mee concurreerde in de triatlon. In het eerste looponderdeel moest Lisa Laura Swannet dan ook wat laten gaan. Gelukkig was de afstand nog te overbruggen in het fietsen en dat deed ze ook. Ze kon ervan wegrijden en hield tijdens het lopen die eerste plek vast. “Het was een heel lastige wedstrijd. Een enorme ontlading om als eerste over de finish te komen, maar ook een grote verrassing”, lacht Lisa.

Ook haar coach Ruben Crop van Endurance Sportcoaching was blij met haar overwinning. Samen met hem overloopt ze dan ook haar volgende doelen. “Dit jaar wil ik nog meedoen aan een crossduatloncriterium. Binnen dit criterium moet je aan minimum vijf wedstrijden deelnemen om opgenomen te worden in het eindklassement. Mijn doel is dus om in deze eindranking zo hoog mogelijk te eindigen.”

Waar het schip strandt, durft Lisa niet zeggen. Maar met heel veel gezonde spanning kijkt ze uit naar de toekomst. Ze sport vijftien uur in de week, maar daarnaast probeert de 22-jarige Kortrijkzane ook nog tijd te maken voor haar vriendinnen. Want naast sport is af en toe er eens tussenuit gaan ook iets wat ze niet zou kunnen missen.