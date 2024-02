Messaoud en Fazliu winnaars op boksgala in Ingelmunster

In een uitverkochte sporthal verloor Meriton Karaxha op punten van de Fransman Sandy Messaoud. Een hard bevochten kamp waarin beide boksers het beste van zichzelf gaven, maar waarin Messaoud toch iets beter was. Oostendenaar Liridon Fazliu won van Filip Poturovic na ko in de 1ste ronde.

Meriton Karaxha en Sandy Messaoud vlogen er van het begin van de 1ste ronde in. Ze bestookten elkaar met links-rechtse stoten en harde slagen. Maar de Fransman was technisch sterk en scoorde de meeste punten. Meriton was erg ontgoocheld en werd opgepept door zijn tegenstander. Boks kan ook mooi zijn.

De Kroaat Filip Poturovic ging in zijn kamp tegen Liridon Fazliu in de 1ste ronde door de knieën na een stoot in de buik. Plots stelde de ref een einde aan de kamp tot groot ongenoegen van het publiek en organisatoren. Er werd nog gediscussieerd met de ringrechters maar de ringscheids bleef bij zijn standpunt.

“Een juiste beslissing van de ref”, zei Liridon na de kamp. “Messaoud hield zijn vuisten niet voor zich en volgens het reglement betekent dit dat hij niet verder wil boksen. De ref paste gewoon het regelement toe.” “Volgens mij hadden zowel de ref als de bokser niet veel goesting meer om verder te boksen…”, liet iemand zich ontvallen.

Diskwalificatie

Seydi Coupe (Frankrijk) won van Toni Visic (Kroatië) die in de 3de ronde na 2 publieke vermaningen gediskwalificeerd werd voor onsportief boksen. Rasul Magomadov (Belg) won ruim op punten van Idriss Traguim (Belg). Een heel mooie kamp. Anthony Loffet (Verviers) ontgoochelde tegen de Kroaat Ivan Blasevic, die nipt won op punten. Eén ref gaf hem gewonnen, de twee andere gaven hem verloren.

Amateurs

De 3 boksers van coach en trainer Gino Adam wonen hun kamp. Agnes Van De Veire was niet op haar best tegen de Luikse Elise Pironne, maar won toch verdiend op punten. Haar broer Wajdi, Wesley in de volksmond, was naar ons gevoel een stuk beter dan Alessandro Scaglione (Wemmel). Stan Casteur was eveneens iets sterker dan Maxime Puystjens van Bredene.

Zijad Kostit (Wemmel) won ruim op punten van Gordon Mommerency (BC Koksijde), Yasmina El Khoulatie (BC Respect) won met technisch ko in de 2de ronde van Gabrielle Detroetsel (Wemmel) en Laura Van den Haute (BC Respect) won met technisch ko in de 3de ronde van Stas Laura (Wemmel).