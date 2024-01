Meriton Karaxha en Liridon Fazliu zijn de toppers op Ingelmunsters boksgala

Merito Karaxha uit Sint-Niklaas versus Sandy Mesaaoud en Liridon Fazliu uit Oostende versus Filip Poturovic zijn de hoofdkampen op het Ingelmunsters boksgala van zaterdag 3 februari in de gemeentelijke sporthal van Ingelmunster. Twee boksters uit de stal van manager Ezzedine Laggoune. En een organisatie van WPM Promotions. De kampen vangen aan om 19.30 uur. Daarnaast zijn er nog drie elitekampen en zes liefhebberskampen.

Meriton Karaxha (30) heeft al 42 kampen op zijn actief waarvan hij er 30 won, elf daarvan met KO. Zijn tegenstander is de Fransman Sandy Messaoud (36) die 26 kampen deed waarvan hij er zeventien won. “Meriton gaat niemand uit de weg”, zegt matchmaker Marnix Dujardin. “Hij was Benelux-kampioen en wereldkampioen WBF. In oktober bokste hij voor het Europees kampioenschap waar hij op het laatste nippertje gevraagd werd om een gekwetste bokser te vervangen. Hij had amper vier dagen tijd om zich voor te bereiden. Hij verloor heel nipt op punten.”

Puntenbokser

“Ik heb me bijzonder goed voorbereid op die kamp”, zegt Meriton. “Messaoud is een moeilijke tegenstander, een puntenbokser die bovendien rechts voor bokst. Het is moeilijk boksen tegen dergelijke tegenstanders. Maar ik sparde ondertussen regelmatig op die manier van boksen en denk wel dat me dat gaat lukken.”

Meriton heeft veel te danken aan zijn sponsor Kontrimmo van Michel Van Den Brande. “Ik ben nu veiligheidsadviseur en haalde recent een diploma preventie-advseur in het bedrijf. Als ik een kamp in het vooruitzicht heb, moet ik van Michel enkele weken niet in het bedrijf werken zodat ik me als een prof kan voorbereiden op mijn wedstrijd.”

Publiekslieveling

Liridon Fazliu uit Oostende, de publiekslieveling op de Belgische boksgala’s, heeft elf wedstrijden gebokst waarvan hij er acht won (zes op KO, red.). Hij neemt het op tegen de Kroaat Filip Putrovic die dertien kampen op zijn actief heeft. “Putrovic komt zeker niet naar Ingelmunster om te verliezen”, vervolgt Marnix. “Hij bokste al tegen Anthony Loffet, Manolito Strynckx en Antoine Vanackere.”

“Putrovic is een technisch goede bokser”, zei Liridon. “En die heb ik graag als tegenstander. Ik ben veranderd van manager en zit nu net als Meriton bij Ezzedine Lagoune. Mijn trainer is Giorgi, die vroeger nog Junior Bauwens trainde. Al heb ik het voor het ogenblik lastig om trainen, werk en gezin te combineren. Mijn vrouw en ik namen broodjeszaak Paintastic over en dat is hard werken. Ik zal toch die twee weken vóór mijn kamp in Ingelmunster iets meer vrij moeten nemen om me te concentreren op de kamp. Op 15 juni organiseer ik dan zelf, samen met Ezzedine Lagoune, een boksgala in Oostende.”

Beide boksers komen graag in Ingelmunster boksen. “Marnix en zoon Wouter Dujardin én Peter Kerckhof van WPM Promotions organiseren ieder jaar een topmeeting”, zeggen ze.

Andere profkampen

Seydi Coupe (Frankrijk) staat tegenover Toni Visic (Kroatië). Coupe won zijn acht kampen. De Kroaat Toni Visic heeft 62 kampen op zijn actief waarvan hij er 40 won. Rasul Magomadov (Belg) won zijn eerste twee profkampen en krijgt nu Idriss Traguim (Belg) als tegenstander, een Brusselaar die zes kampen bokste en er de helft van won. Anthony Loffet uit Verviers is 26, bokste dertien kampen waarvan hij er elf won. Zondag werd hij nog Belgisch kampioen. Zijn tegenstander Ivan Blazevic (24, Kroatië) bokste zeven kampen en won zes keer. Een kamp die belooft.

Amateurkampen

Er zijn zes amateurkampen: Casteur (BC Monteyne) versus Maxime Puystjens (BC Bredene), Zijad Kostit (BC Finca Wemmel) versus Gordon Mommerency (BC Koksijde), Wesley Vandeveire (BC Monteyne) versus Alessandro Scaglione (BC Finca Wemmel), Yasmina El Khoulatie (BC Respect) versus Gabrielle Detroetsel (BC Finca Wemmel), Laura Van den Haute (BC Respect) versus Stas Laura (BC Finca Wemmel) en Agnes Vandeveire (BC Monteyne en geselecteerd voor de nationale ploeg) versus Sofia Khay (Brussels Boxing Academie).

Tickets

Staanplaatsen in voorverkoop kosten 20 euro en aan de deur 25 euro, voor zitplaatsen in voorverkoop betaal je 30 euro en aan de deur 35 euro, balkonplaatsen in voorverkoop kosten 35 euro en aan de deur 40 euro. Bestellen kan via 0485 79 58 03 en 0486 71 38 11 of in Café Riva in de Gravinnestraat 17 in Ingelmunster (051 30 46 79) en café Ondank in de Lendeleeedsestraat 26 in Izegem.

De publieke weging vindt plaats op vrijdag 2 februari om 18 uur in café Den Ondank.