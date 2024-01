Meriton Karaxha en Liridon Fazliu verwennen boksfans in Ingelmunster

Merito Karaxha uit Sint-Niklaas versus Sandy Mesaaoud én Liridon Fazliu uit Oostende versus Filip Poturovic zijn de hoofdkampen op het Ingelmunsterse Boksgala van zaterdag 3 februari om 19.30 uur in de sporthal van Ingelmunster.

Twee boksers uit de stal van manager Ezzedine Laggoune. Een organisatie van WPM Promotions. Daarnaast zijn er nog drie elitekampen en zes liefhebberskampen.

Meriton Karaxha (30) won 30 van zijn 42 kampen; waarvan 11 met ko, zijn tegenstander Sandy Messaoud (36, Frankrijk) heeft er 26 waarvan hij er 17 won. “Meriton gaat niemand uit de weg”, zegt matchmaker Marnix Dujardin.

“Ik heb me goed voorbereid op die kamp”, zegt Meriton. “Messaoud is een puntenbokser die rechtsvoor bokst. Ik spar regelmatig met tegenstanders die op die manier boksen en het zal me wel lukken.”

Liridon Fazliu uit Oostende, de publiekslieveling op de Belgische boksgala’s, heeft 11 wedstrijden gebokst waarvan hij er 8 won (6 op ko). Hij neemt het op tegen de Kroaat Filip Putrovic die 13 kampen op zijn actief heeft. “Putrovic komt zeker niet naar Ingelmunster om te verliezen”, vervolgt Marnix.

“Putrovic is een technisch goede bokser”, aldus Liridon. “En die heb ik graag als tegenstander. Mijn nieuwe manager is Ezzedine Laggoune en mijn trainer is Giorgi, die vroeger nog Gentenaar Junior Bauwens trainde. Al heb ik het op het ogenblik lastig om trainen, werk en gezin te combineren omdat mijn vrouw en ik onlangs broodjeszaak Paintastic in Oostende overnamen.”

Meer profkampen

De andere profkampen: Seydi Coupe (Frankrijk) versus Toni Visic (Kroatië), Rasul Magomadov (Belg) versus Idriss Traguim (Belg), Anthony Loffet (Verviers) versus Ivan Blazevic (24, Kroatië). Er zijn ook zes amateurkampen.

Tickets reserveren kan bij 0485 79 58 03, 0486 71 38 11, Café Riva in Ingelmunster en café Ondank in Izegem. De publieke weging heeft plaats op vrijdag 2 februari om 18 uur in café Den Ondank. (IB)