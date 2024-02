“Meer stress bij thuispubliek”: Agnes (16) wil schitteren op boksgala in Ingelmunster

Agnes Van De Veire van Boxingclub Monteyne bokst zaterdag op het Ingelmunsters boksgala een thuismatch tegen Elise Pironne uit het Luikse. “Mijn vierde amateurkamp wil ik absoluut winnen”, zegt de voor de nationale ploeg geselecteerde jongedame. En uiteraard is het die avond zeker uitkijken naar Merito Karaxha en Liridon Fazliu.

Agnes Van De Veire (16) uit Ingelmunster bokste drie amateurkampen. “Ik won er twee (1 met ko) en verloor mijn derde kamp in Italië toen ik een eerste keer geselecteerd was voor de nationale selectie”, zegt ze. “Een onterechte nederlaag! Dat zegt ook mijn trainer en coach Gino Adam. Ik was er drie ronden de beste en moest daar op punten gewonnen hebben. Maar als je in het buitenland bokst, is dat blijkbaar moeilijk.”

Agnes kijkt uit naar haar kamp van zaterdag tegen Elise Pironne. “Het is toch altijd iets stresserender als je voor het thuispubliek in de ring staat. Technisch ben ik goed bezig, denk ik, en ik heb ook een harde punch. Ik wil winnen, nee ik zal winnen. Met respect voor mijn tegenstander. Maar eenmaal ik in de ring sta, wil ik altijd de beste zijn. Ik mocht nu eigenlijk opnieuw mee met de nationale selectie, maar blijf hier omdat de Belgische kampioenschappen eraan komen en omdat ik naar school moet.”

Broer Wajdi

Agnes’ broer Wajdi (19) bokste acht kampen waarvan hij er vier won. “Ook voor mij komen er Belgische kampioenschappen aan, maar ik wil me nu eerst focussen op zaterdag. Ik trainde hard, vooral op explosiviteit, om van in de eerste ronde aan te kunnen vallen. Voor mij is dat toch een werkpunt omdat ik eerder een ‘lange duur’-bokser ben. Mijn tegenstander is Alessandro Scaglione uit Wemmel.”

De derde amateur van Boxingclub Monteyne is Deerlijkenaar Stan Casteur (27). Stan bokste in 2017-2018 al een vijftal kampen, maar stopte dan een tijdje om na corona weer de draad op te pikken. “Zaterdag sta ik tegenover Bredenaar Maxime Puystjens. Ik heb geen ambities om profbokser te worden, maar boks wel graag en probeer mijn trainingen te combineren met mijn werk als mecanicien-lasser.”

Twee boksers uit de stal van Ezzedine Laggoune boksen de hoofdkampen. Meriton Karaxha (30) heeft al 42 kampen op zijn actief waarvan hij er 30 won, 11 met KO. Zijn tegenstander is de Fransman Sandy Messaoud (36) die 26 kampen deed waarvan hij er 17 won. Liridon Fazliu uit Oostende bokste 11 wedstrijden waarvan hij er 8 won (6 op ko) en neemt het zaterdag op tegen de Kroaat Filip Putrovic die 13 kampen op zijn actief heeft. De andere profkampen zijn Seydi Coupe (Frankrijk) Toni Visic (Kroatië), Rasul Magomadov (België) Idriss Traguim (België) en Anthony Loffet (België) Ivan Blazevic (Kroatië).