Meer ruimte voor watersport aan onze kust

De watersportzones aan onze kust worden meer dan de helft groter: van 5,9 naar 9,2 kilometer. Dat is geen overbodige luxe, want het is al langer bekend dat watersport steeds populairder wordt. Zo’n 29.000 sportievelingen zijn aangesloten bij een club waardoor het steeds drukker wordt in de voor hen gereserveerde zones in de zee.

Steeds drukker

Kajakken, (wind)surfen, zeilen, roeien, wakeboarden… De groeiende populariteit van de watersport in al haar vormen kent verschillende oorzaken.

“Iconen zoals Evi Van Acker en Emma Plasschaert die steeds meer in de kijker komen te staan hebben jongeren zeker geïnspireerd om in hun voetsporen te treden. Daarnaast is het allemaal wat minder kostelijk geworden, onder andere door de goedkopere registratie van pleziervaartuigen”, klinkt het bij Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Noordzee, die het initiatief heeft genomen om de mogelijkheid tot extra ruimte te onderzoeken samen met de sector.

De helft meer ruimte

Tot voor kort was er in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge en Knokke-Heist in totaal 5,9 kilometer ruimte voorbehouden voor het uitoefenen van watersport. Die zones werden na overleg met de kustbesturen en de verschillende partners al in acht kustgemeentes uitgebreid.

Enkel in Knokke moeten de plannen nog gefinaliseerd worden. In Koksijde, Bredene en De Pannen hanteren ze een specifiek winter/zomerplan, waarbij de ruimte aangepast wordt naargelang het seizoen. Als resultaat hebben watersporters voortaan tijdens de zomermaanden gebruik kunnen maken van 9,2 kilometer aan vrije ruimte in de Noordzee.

“Als watersporters niet de nodige ruimte kunnen gebruiken is dat nefast voor hun veiligheid en belevingsgevoel”

Alain Lescrauwaet, directeur van Wind & Watersport Vlaanderen, is alvast tevreden.: “Watersporters gaan vol passie voor hun sport omdat het een bepaald gevoel van vrijheid en eenheid met de natuur/water teweeg brengt. Als watersporters daarbij niet de nodige ruimte kunnen gebruiken, doet dat niet enkel teniet aan hun belevingsgevoel, maar ook aan de veiligheid. Als watersporters groeien in aantallen is extra ruimte echt wel noodzakelijk om een veilige watersportzone te garanderen!”