Meer dan 3000 deelnemers tekenden present voor ‘Course du souvenir’

Na een afwezigheid van 2 jaar kon de ‘Course du souvenir’ opnieuw doorgaan in Ploegsteert. Meer dan 3000 sportievelingen namen er deel aan de loopwedstrijd, die de afgelopen jaren wist uit te groeien tot een regelrechte incontournable.

Ooit een uitdaging onder vrienden, die in 1981 amper 87 lopers wist aan te trekken, is de Course du souvenir uitgegroeid tot een happening waar ook kampioenen vlotjes de weg naar vinden. Met een parcours van 1 kilometer voor kinderen en eentje van 8 of 21 kilometers voor volwassenen, is het een echt publiekstreffen geworden.

Na 2 jaar op pauze te zijn gezet geweest, een direct gevolg van de coronamaatregelen, vreesde de organisatie ervoor dat de deelnemers de kat uit de boom zouden kijken. Toch bleek de loopkriebel te sterk voor velen want het event werd in geen tijd uitverkocht.

Knuffelfactor

De loopwedstrijd van 1 kilometer werd er eentje waarbij vooral de knuffelfactor een rol speelde. Met de jongste deelnemer die amper 2 maanden oud was en zowel papa’s als mama’s die hun spruit volgden, werden alle harten opgewarmd.

Meer dan 1700 lopers verschenen dan weer aan de start van de 8 kilometer, die de sportievelingen doorheen de velden en bossen van Ploegsteert wist te brengen. De laatste kilometer bracht hen van het Experience Center tot onder de kerktoren waar de finish op hen lag te wachten. Na iets meer dan 28 minuten verscheen de winnaar en kon hij zijn trofee in ontvangst nemen.

Voor de halve marathon maakten dan weer enkele topatleten hun opwachting. Opvallende nieuwkomer was zonder twijfel Lotte Claes. De Bruggelinge wist de halve marathon af te ronden in 1 uur en 17 minuten. Opvallend vanwege het feit dat Lotte eerder op een fiets dan in loopschoenen terug te vinden is. De atlete maakt in 2023 deel uit van een Frans wielerteam en zal zich kunnen bewijzen in de mythische Tour de France.