Meer dan 2.500 lopers op zevende Night Run

Met meer dan 2.500 deelnemers, massale belangstelling op de zeedijk én nog eens duizenden supporters in de binnenstad is de zevende editie van de Ostend Night Run op zaterdagavond uitgegroeid tot een groots sportevenement.

Bij zonsondergang, na de twee gezellige Kids Runs, startten de deelnemers aan een belevingsloop over de zeedijk, langs de Visserskaai, door de Petrus & Pauluskerk, het OLV-College, langs de Visserskaai en door het Koningspark terug naar de finish aan de 3 Gapers. De deelnemers konden kiezen tussen 7, 14 of 21 kilometer.

Goede doel

“De weersvoorspellingen waren niet zo gunstig, met veel wind en regen”, vertelt Wim Vermeire van Rotary Oostende, de organisatie achter de Night Run. “Op het laatste moment hebben we het parcours nog gewijzigd en de nieuwe wandeldijk geschrapt. Uiteindelijk werden we getrakteerd op een zomers weertje en een massale belangstelling.”

“Met meer dan 2.500 deelnemers, met dank aan scholen en bedrijven, en meer kinderen voor de Kids Run zijn we zeer tevreden. Oostende mag fier zijn op dit sportevent. Onze Rotary Service Club kan nu een mooie schenking doen aan het goede doel, wat uiteindelijk onze missie is.”

Oostends podium

Op de 7 km won Cindy Vanlerberghe (Blankenberge) bij de dames, voor Nouchka Willems (Oostende) en Kamille Wijnsberghe (Oostende). Bij de heren liep Nicky Moreel (Oostende) als eerste over de streep, voor Calté Pierre (F) en Henrik Dömer. Er was een volledig Oostends podium op de 14 km met een zege bij de dames voor de 16-jarige Jade Vanderschaeghe, voor Sofie Luyens en Amanda Flannery. Bij de heren won Bredenaar Jasper Vitse, voor Oostendenaar Michael Rouzée en Wouter Févery (Brugge).

Op de halve marathon, 21 km, mochten we een zege noteren van Maité Maes uit Oostende, die hard aan het trainen is voor de marathon van Eindhoven op 9 oktober. Ze won in 1u.24’ , met tien minuten voor Margaux Vervenne (Kortrijk) en Ann Degroote (Gentbrugge). Bij de heren ging de zege naar Maarten Maes uit De Klinge. Hij won in 1u18’ voor de Oostendse bakker Patrick Couneye en de Oekraïner Pavlo Liahushyn.