Medailles op Vlaams en Belgisch kampioenschap senioren, judoclub Koksijde verzamelt eremetaal

Het waren de voorbije weken drukke tijden voor de judoka’s en trainers van Judoclub Koksijde. Enkele weken geleden stonden in Deinze de Vlaamse kampioenschappen voor senioren op het programma. Twee weken later mochten de geselecteerden in Tielt aantreden op het Belgisch kampioenschap. Telkens werden er medailles geoogst.

“De balans na beide kampioenschappen is uitermate positief”, vertelt een duidelijk tevreden hoofdcoach Jorne Cambier (27). “In de Vlaamse kampioenschappen behaalde Pieter Scheelen (-90 kg) een gouden plak en veroverde Gaston Rammant (-81 kg) een zilveren medaille. Aslanbek en Yusbek Kagermanov behaalden in hun gewichtsklasse een bronzen medaille.”

Enkel de judoka’s die op het podium stonden in het Vlaams kampioenschap mochten op 4 november deelnemen aan de nationale titelwedstrijden.

“Ook daar stonden we met judoka’s van de club op het podium. Aslanbek Kagermanov veroverde goud, terwijl Yusbek Kagermanov met zilver en Gaston Rammant met een bronzen plak naar huis kwamen. Ook in het kampioenschap Senioren Mixed presteerden we uitstekend. We veroverden met onze gemengde ploeg een gouden medaille”, aldus Jorne Cambier, die zelf ook deelnam aan het kampioenschap voor gemengde seniorenteams.

Na de kampioenschappen staat nog een en ander op het programma van de Koksijdse judovereniging.

Eer hoog houden

“Dit weekend en het laatste weekend van november nemen we in Sint-Truiden en Gent deel aan de Callant Cup. Dat is ongetwijfeld de belangrijkste ploegenwedstrijd van het jaar. Op dat tornooi zijn de betere clubs altijd present. We treden zowel met een ploeg in de eerste als in de tweede afdeling aan. We kijken ernaar uit om de eer van Judoclub Koksijde hoog te houden. Het worden ongetwijfeld zware kampen, maar ik ben er zeker van dat onze judoka’s er klaar voor zijn. Ze hebben in de kampioenschappen duidelijk bewezen dat ze in vorm zijn”, besluit hoofdtrainer Jorne Cambier.