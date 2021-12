Maxime ‘Madmax’ Blieck vijfde op WK breaking

Maxime Blieck, beter bekend als ‘Madmax’, is zaterdag vijfde geworden op het wereldkampioenschap breaking in Parijs. De zege was voor de Japanse Ayumi.

Tachtig b-girls van over de hele wereld verzamelden zaterdag in het Theatre de Chatelet in Parijs voor het wereldkampioenschap breaking – ook bekend als breakdancing. Maxime ‘Madmax’ Blieck (23) verdedigde er de Belgische kleuren. En dat deed ze met verve, want de uit Oostkamp afkomstige Maxime veroverde een knappe vijfde plaats. De overwinning was voor de Japanse Ayumi.

In 2024 zien we Madmax mogelijk terug in Parijs, waar dan de Olympische Spelen plaatsvinden. Breaking debuteert straks immers als olympische sport. Wil Maxime er straks bij zijn op de Spelen, moet ze haar plaats in de Belgische selectie zien te behouden. Al lijkt dat slechts een formaliteit.

Vorig jaar werd de West-Vlaamse nog tweede op de Red Bull BC One World Final, zeg maar het officieuze WK breaking. Dit jaar ging ze er in de eerste ronde van die wereldfinale uit. Maxime was ook te zien in het tv-programma ‘De Container Cup’.