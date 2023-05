Maxime Lantsoght (Padel Arenal Brugge): “Kameraadschap opgebouwd”

In de Cupra padel tour ranking staat Maxime Lantsoght (Arenal Brugge) momenteel op plaats drie met sinds vorige zomer P1000 als klassement.

Maxime Lantsoght (23) uit Sint-Andries is sportleerkracht aan het VHSI in Brugge en fungeert als tenniscoach bij TC Ter Straeten in Varsenare. Zo’n dertien uur per week. Hij beoefent er ook tennis. De laatste jaren heeft hij dat wel wat opzijgezet voor padel. “Ik kreeg de microbe alsmaar meer te pakken. Met Arenal spelen we indoor en ik leerde er heel wat spelers kennen. Ik heb er kameraadschap opgebouwd. Onder andere met Xander De Wever, alsook met mijn vaste partner om mee te paddelen, Sebastien Vansteenkiste uit Blankenberge.” Maxime staat in de tour ranking momenteel op plaats 42 met 4.732 punten en is hiermee de tweede West-Vlaming, na Bruggeling Xander De Wever op plaats 15. Van Arenal Brugge staat Dominique Coene uit Maldegem derde. “Op de Belgium padel ranking of de race to the masters sta ik 59ste. Het gaat dus goed.” De klassementsverhoging naar P1000 kwam er zowel voor Lantsoght als voor Vansteenkiste onder meer door tornooiwinst. “In P500 hebben we twee keer gewonnen en we mochten vervolgens in P700 aan de slag. In die reeks wonnen we in Logan en zo zijn we P1000 geworden. We doen binnenkort een tornooi in Arenal Grimbergen en in Dilbeek. Uiteraard is het de bedoeling om dit klassement zolang mogelijk te behouden.”

Goed bezig

Bij TC Ter Straeten bereiden ze zich stilaan voor op de verhuis naar de nieuwe site. In jeugdinterclub bereikte Maxime vorige zomer als coach drie provinciale finales, waarvan er twee werden gewonnen. “De jongens die een titel behaalden, spelen in een hogere reeks. Door dat niveau te spelen, zijn ze aan het groeien. De andere ploegen zijn ook goed bezig”, besluit Lantsoght. (ACR)