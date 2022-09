Maxim Blondeel is Belgisch kampioen sportvissen

Sijselenaar Maxim Blondeel (26) werd tijdens een wedstrijd aan het Albertkanaal in het Limburgse Diepenbeek uitgeroepen tot Belgisch kampioen sportvissen. “Het is belangrijk om heel vers aas, bij voorkeur muggenlarven, te gebruiken”, aldus de kersverse kampioen.

Maxim Blondeel kreeg de microbe van het vissen te pakken toen hij als klein jongetje met zijn vader meeging naar de vaste visvijver van de Meibosvissers in Sijsele. Op zijn twaalfde nam hij al deel aan zijn eerste wedstrijden. Sportvissers als Maxim vissen vooral op baars, voorn, brasem en de kleinere karpers. Ze maken er ook een erezaak van om de vissen nadien zo ongeschonden mogelijk weer in het water te zetten.

Postbode

Een drietal jaar geleden werd hij al geselecteerd om met het Belgische jongerenteam naar het WK in het Spaanse Ciudad Real te trekken waar ze toen de zesde plaats in beslag namen. Intussen treedt Maxim bij wedstrijden aan in de categorie alle leeftijden. “Ik werd recent nog uitgeroepen tot West-Vlaams kampioen, ik was dus meteen verzekerd van een plaatsje op het BK in Diepenbeek”, vertelt Maxim, die in het dagelijkse leven actief is als postbode. “Op het BK waren er zo’n 120 deelnemers, waarbij achttien vissers uit West-Vlaanderen kwamen. Die zaten tijdens de wedstrijd op vijftien meter van elkaar. We moesten twee keer drie uur vissen, van 9 tot 12 uur en dan nog eens van 14 tot 17 uur. In de tussenpauze en na afloop werd de vis gewogen. Het waren vooral kleine minivoorns die we vingen. Het gewicht op zich was dus wel niet zo groot. Normaal zitten daar wel grotere vissen, maar nu viel dat minder mee omdat de vissers dicht bij elkaar zaten. Alles samen heb ik een kleine 2 kilogram vis opgevist en daarmee behaalde ik dus de hoogste score. De reden voor het succes? Het is vooral belangrijk om heel vers aas te gebruiken en dan bij voorkeur muggenlarven. Het is nu mijn ambitie om ook goed te scoren op de Europese- en de Wereldkampioenschappen.”