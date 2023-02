Matthijs De Muer aan de start in Le Touquet: “Concurrentie is heel groot”

Matthijs De Muer (27) verschijnt zondag aan de start van de Endurance-wedstrijd in het Franse Le Touquet met zijn quad. Hij wil zijn mannetje staan tussen de ruim 400 deelnemers.

Matthijs werkt met zijn vader Frank bij hun familiebedrijf dat grondwerken uitvoert in Watou. In zijn vrije tijd houdt hij zich voornamelijk bezig met quadrijden. “Ik doe het al zo’n 16 jaar”, vertelt hij. “Laat ons zeggen dat het doorheen de jaren wat uit de hand gelopen is. Het begon met een standaardquad en is geëvolueerd naar een mooi omgebouwde machine. Ik heb dit allemaal te danken aan mijn schoonfamilie, die jaren in de quadcrosssport gezeten heeft. Door hen heb ik veel leren kennen over het competitiegebeuren.”

Zondag staat Matthijs voor de tweede keer aan de start tijdens de Endurance in Le Touquet. “Je hoort daar het ganse weekend ronkende motoren, onze wedstrijd is op zondag. Ik rijd met een Yamaha YFZR 450cc. Die is omgebouwd, waardoor ik een grotere benzinetank heb en aangepaste veringen heb voor op het zand. Om 14.30 uur gaan we van start voor een race van twee en een half uur. Een ronde bedraagt 13 kilometer.”

“Mijn winstkansen? Die zijn heel klein, gezien de hele grote concurrentie die er aan de start komt. Er zijn heel wat toppers die meedoen. Ik doe voornamelijk mee om uit te rijden. We zijn met ongeveer 400 deelnemers en ik hoop om rond de 120ste plaats te eindigen.”

Team Moedersangst

Om dit tot een goed einde te brengen, kan Matthijs rekenen op zijn entourage, ook wel Team Moedersangst genoemd. “Zonder de hulp van mijn team zou dit niet mogelijk zijn, ze staan altijd klaar voor mij. Het team is zo’n zeven jaar geleden ontstaan als grap toen ik een kleine amateurwedstrijd meereed in Duinkerke. We hadden toen een teamnaam nodig en Johan Pover – een van de grote helpers – kwam met het idee. Mijn moeder komt zelden kijken als we rijden, omdat ze angst heeft.”

Matthijs heeft nog enkele sportieve doelen dit jaar. “In maart wil ik graag nog deelnemen aan de triatlon in Poperinge. Met de quad zou ik nog meedoen aan een wedstrijd in Frankrijk, maar dan op aarde in plaats van zand”, aldus Matthijs, die in Woesten woont.