Matthew Bouckhuyt en Delphine Dumoulin zijn nationaal kampioen 100 km

In Zwevezele had zondag de vierde editie van de ‘Vandewalle Metaal Pinksterlopen’ plaats. De deelnemers konden kiezen tussen 10, 50 of 100 kilometer. Al moesten ze daarbij rekening houden met de barslechte weersomstandigheden. Matthew Bouckhuyt en Delphine Dumoulin werden er nationaal kampioen 100 km

Op alle afstanden moest er in de regen gelopen worden. Ook zij die de 100 kilometer onder de voetzolen hadden, wat tevens goed was voor het Vlaams en het Belgisch kampioenschap. Hoewel het aantal deelnemers beperkt was, kon de organisatie Marathon and More terugblikken op een geslaagde editie.

Heren

Uittredend Belgisch kampioen Wouter Decock uit Brugge was niet aanwezig door een blessure. Dus was het bij de mannen uitkijken wat de andere atleten konden presteren. De zege ging naar Matthew Bouckhuyt, die vorig jaar derde werd en als een inwoner van Zwevezele het parcours op zijn duim kende. Ook al was dit maar vijf kilometer of een lus die 20 keer moest gelopen worden, rondom sporthal De Zwaluw in Zwevezele.

De atleet had zich goed voorbereid en liet na 70 kilometer de concurrentie achter zich. Bouckhuyt finishte uiteindelijk met een nat pak in 7 uur en 22 minuten. Hij had een ruime voorsprong, want Jelle Tielemans finishte als tweede in 8 uur 36 minuten. Chris Dhooghe werd derde in 9 uur 18 minuten.

Dames

Bij de dames werd Delphine Dumoulin nationaal kampioen. © GF

Delphine Dumoulin uit Sint-Andries, de partner van Kristof De Block – zelf een ultraloper en goed voor een tiende plaats – kwam als zevende over de eindmeet en werd hiermee eerste vrouw en dus tevens Belgisch kampioene in 9 uur 45 minuten, voor Hilde Dosogne die op vijf minuten als tweede aankwam. Piet Wiersma was bij de mannen vooraf kanshebber op winst. Hij deed op de 100 kilometer een aanval op het Nederlands record van Bruno Joppen (6u38’12”), maar moest echter na 70 kilometer de wedstrijd staken.

Tom Hendryckx, een Heusdenaar met een origine in Jabbeke, liep dan weer de ultraloop in Zwevezele voor een goed doel. Hij eindigde op de negende plaats en slaagde hiermee in zijn opzet, want hij liep de wedstrijd ten voordele van Huis Snello in Varsenare, een toekomstig woonproject voor jonge streekgenoten met een beperking. Huis Snello is het ‘ouderproject’ van Koen Ongenae en Marleen Vancaillie uit Snellegem. Samen met andere ouders plannen zij de bouw van twaalf à vijftien studio’s op de site van Licht en Liefde in Varsenare.

In Zwevezele wonnen tenslotte Jens Van Boxstael en Cindy Vanlerberghe de 10 kilometer. Joris Beaumon en Cindy Catteeuw finishten als eerste na 50 kilometer. (ACR)