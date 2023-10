Mats Decoene (15) geniet van duatlon en triatlon: “Ik wil nu vooral veel plezier beleven aan mijn sport”

Wevelgemnaar Mats Decoene is op amper een maand tijd Belgisch vicekampioen triatlon en duatlon geworden. Het 15-jarige talent van de Meense club Lentriac is tevreden over zijn seizoen en kijkt reikhalzend uit naar het vervolg.

Mats Decoene is een van de vele talentrijke jongeren bij Lentriac. De leerling natuurwetenschappen bekroonde een prachtig seizoen met twee zilveren plakken.

“Toen ik aan mijn zomercampagne begon, had ik nooit durven dromen dat het zo’n vaart zou lopen”, glundert Mats. “Maar na zeges in Viersel en Zwevegem droomde ik stiekem van een podiumplaats op een Belgisch kampioenschap.”

Die laatste honderd

“De eerste grote afspraak kwam er op het BK triatlon, op 10 september in Hofstade. Ik was meteen bij de pinken tijdens de zwemproef, die ik als leider kon afsluiten. Het fietsen verliep zoals gepland, zodat ik in de afsluitende loopproef kon meestrijden voor de hoofdprijs. Jari Stappaerts kon me echter in de laatste honderd meter nog remonteren. Ik had even gehoopt op het goud, maar was toch blij met de tweede plaats.”

In Ocquier bij Durbuy stond dan twee weken geleden de titelstrijd duatlon op de kalender.

“De voorbereidingen op dat BK verliepen niet vlekkeloos, met enkele mindere prestaties”, gaat Mats verder. “Toch had ik die dag mijn goeie benen teruggevonden. De loopproef liep ik in het zog van de kopgroep. Het fietsen kon ik mee hard maken, om dan in het lopen te strijden voor de ereplaatsen. Daarin kon ik het zilver pakken. Een mooie afsluiter van een toch wel geslaagde zomer.”

“Deze winter zal er voor mij vooral veel trainingsvolume op het programma staan. Af en toe een cross of een run & bike zal ik wel meepikken. Nu wil ik vooral veel plezier beleven aan mijn sport. Volgend jaar kom ik uit bij de jeugd A tot 17 jaar. Daarna volgen twee jaar bij de junioren. Me eens wagen aan het Europese toneel zou mooi zijn. Ik train onder de vleugels van clubtrainer Peter Lernout, bij wie ik me verder wil blijven ontwikkelen”, besluit Mats Decoene. (ELD)